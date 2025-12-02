宏福苑火災｜九龍殯儀館續辦悼念活動　台灣遺體修復師料本周到港

九龍殯儀館一連三日開放禮堂供市民悼念大埔宏福苑遇難者，今日（2日）來到第三日，亦是遇難者的「頭七」，殯儀館有佛教及道教法師誦經，而大眾可以到殯儀館網站留言，表達對遇難者及災民的心意，留言內容會在禮堂內投影。九龍殯儀館總經理甘亮得指，台灣遺體修復師已獲入境處特批簽證，預計本周內到港，協助進行遇難者遺體修復等工作。



九龍殯儀館一連三日為宏福苑罹難者舉行公眾悼念活動，12月2日早上續有市民獻花，整個禮堂幾乎坐滿。（九龍殯儀館Facebook）

九龍殯儀館一連三日為宏福苑罹難者舉行公眾悼念活動，今日（2日）早上陸續有市民到殯儀館簽名獻花，整個禮堂幾乎坐滿。館方表示，會向罹難者提供免費殯儀及遺體修復服務，並會舉行佛教及道教誦經儀式。

總經理甘亮得稱，館方近年有與台灣的遺體修復師有合作，今次火災後遺體處理工作得到對方支援，而香港入境處特事特辦為台灣遺體修復師加急辦理工作簽證，估計修復師本周內就會到港，協助進行遇難者遺體修復等殯葬工作。

九龍殯儀館一連三日（11月30日至12月2日）開放禮堂，供市民悼念大埔宏福苑遇難者。（九龍殯儀館facebook圖片）

九龍殯儀館東海堂，由11月30日由下午4時開放至9時，有花藝師獻上花海。九龍殯儀館facebook專頁表示，連日來有市民獻花悼念、弔唁留言、燭光前默禱、摺紙鶴、摺金銀。

今日死者「頭七」，禮堂同樣朝十晚九開放，下午2時5時有佛教法師團隊主持誦經，到6至9時則有道教儀式。

市民可以到殯儀館網站留言，字句將於禮堂內投影。

