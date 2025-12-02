產志賀毒素大腸桿菌｜加拿大國際學校生染疫　發病前學校旅行峇里

衞生防護中心今日（2日）公布一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，病人是一名14歲男童，就讀加拿大國際學校，11月16日肚瀉及腹部不適，兩日後向私家醫生求醫，現時已康復。



調查顯示，男童潛伏期內曾參加學校旅行到訪印尼峇里，參與旅行的其餘師生沒有出現病徵，11月15日回港，同行33名師生無出現病徵。



過了加拿大國際學校。（資料圖片）

男生現時已康復 糞便樣本驗出產志賀毒素大腸桿菌

衞生防護中心公布，新增志賀毒素大腸桿菌感染個案涉及一名過往健康良好的14歲男童，她自11月16日起出現腹瀉及腹部不適，於11月18日向私家醫生求醫，無需入院，現時已康復。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。衞生署提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以預防腸道感染。

同行33名師生及病人家人無出現病徵

初步調查顯示，病人於11月10日至15日（潛伏期內）參加學校旅行，到訪印尼峇里。根據資料，參與學校旅行的其餘33名師生和病人的同住家人沒有出現病徵，中心正跟進他們的健康情況。

今年暫累計錄得3宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案

衞生防護中心指出，過去5年（2020年至2024年），中心每年錄得1至6宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案。計及上述公布的個案，今年至今共錄得3宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並沒有發現明顯上升趨勢或不尋常的群組個案。

一般與進食或飲用受污染食品或水而感染

衞生防護中心表示，產志賀毒素大腸桿菌感染一般與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品。同時，該細菌亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告，提醒市民注意個人及食物衞生。