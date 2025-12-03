宏福苑火災｜李家超指示彈性處理災民多項收費包括免交稅（附表）
撰文：譚皚璧
大埔宏福苑發生世紀大火，大批災民因而失去至親及痛失家園，政府發言人（今日）宣布，因應大埔宏福苑的災情嚴重，行政長官李家超已指示所有政府部門體恤居民的情況，彈性處理相關政府收費及帳單，包括獲寬免繳交2024／25課稅年度的應繳稅款餘額及2025／26課稅年度的預繳稅等。
政府發言人今日（3日）表示，為了在艱難時期減輕大埔宏福苑居民和在意外中死亡人士的家屬的經濟負擔，將寬免受影響業主及居民2024／25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025／26課稅年度的應繳稅款，即受影響的災民，無論業主或租戶都毋須繳交就2024/25課稅年度發出的稅單。當局亦為受影響業主及居民代繳地租，及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。
此外，宏福苑災民可獲豁免今年7月至11月的水費及排污費；另有不同機構已為居民提供電費和電訊服務費豁免，例如中華電力有限公司已豁免受影響客戶11月的電費，並向有關客戶盡快安排退還電力賬戶按金；不同電訊商亦為受影響的客戶提供豁免服務費用、免費借用手機及免費電話儲值卡等支援；中石化（香港）石油氣有限公司已豁免受影響客戶11月的氣費。
同時，入境事務處已豁免居民補領證件的手續費；醫院管理局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免；食物環境衞生署會寬免提供骨灰安置及相關服務費用。
