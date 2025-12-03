宏福苑大火｜傳政府棄捐贈物資　民政署：部份二手衣服滿佈污跡

宏福苑上周三（11月26日）發生五級火，大量災民失去家園，連日來有市民到災區附近捐贈物資。近日有社交媒體流傳，政府棄掉一堆存放於大埔大元社區會堂所接收的捐贈物資，民政事務總署今（12月3日）在社交平台上澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衛生考慮，不會供受影響居民使用，所以才另行處理。



圖示的衣物破爛不堪，基於安全和衞生考慮，不會供受影響居民使用。（民政事務總署Facebook圖片）

圖示的物品滿佈污跡，基於安全和衞生考慮，不會供受影響居民使用。（民政事務總署Facebook圖片）

+ 1

民政事務總署表示，十分感謝很多熱心市民捐贈物資到災場，政府一直加緊整理分類，確保受影響居民得到所需物資。署方指，現時收到的物資相當大量且充足，正統一整合所有捐獻資料，並已就滿足居民的中長期需要啟動配對工作，以便把適用物資派送予有需要的地點。經過與相關政策局和捐獻團體/人士的聯繫，已安排第一批物資（包括寢具和電器用品）運送至即將開放予居民入住的地點。