宏福苑火災｜路透社男居民淚崩照震撼全球　子透露父早察覺不妥

大埔宏福苑五級火災引發全球關注，路透社在大火當日拍攝到一名伯伯於火場外為家中老伴着急、悲痛吶喊的照片，廣為各國媒體報道時引用，成為標誌性畫面。路透社發布跟進報道，事主兒子黃先生受訪時稱希望透過講述自己一家的故事療傷，又提到七旬的父親至今仍會為妻子離去落淚，但感覺到對方正盡力面對未來一切，適應新生活。



黃先生又透露，父親退休前是維修工程判頭，亦是註冊水電工，早已憂慮宏福苑維修工程不安全，曾拆走單位窗外的發泡膠，改裝防火膠板，又定期向窗外的棚網淋水，可惜「無論佢做啲乜嘢，佢都改變唔到」。



71歲的黃先生在宏福苑大火期間，因妻子被困情緒激動。（Tyrone Siu／路透社）

71歲的黃先生在宏福苑大火期間，因妻子被困情緒激動，跌坐地上，需由警員攙扶。（Tyrone Siu／路透社）

71歲的黃先生在宏福苑大火期間，因妻子被困情緒激動，跌坐地上，需由警員攙扶。（Tyrone Siu／路透社）

黃伯火場外情緒失控高呼：我老婆還在大廈內！

路透社最新發放的報道及照片可見，一名姓黃的男長者在宏福苑火場外情緒失控，激動望向火場，又悲痛地吶喊「我老婆還在大廈內！」，更一度跌坐地上，需由多名警員攙扶。

拍攝照片的攝影記者蕭文超（Tyrone Siu）指，他在火災發生約一小時後抵達現場，看見黃先生在路邊焦急、崩潰地揮舞雙手，「不論你來自世界哪裡，你都能感受到黃先生的無助與痛苦。」

黃先生的兒子周日（11月30日）接受路透社訪問。（Tyrone Siu／路透社）

黃先生的兒子周日（11月30日）接受路透社訪問。（Tyrone Siu／路透社）

黃伯兒子：當日輪到父親落樓接女兒放學 母至今杳無音訊

黃先生的兒子其後主動接觸路透社進行訪問，希望透露他們一家的故事作為療傷。他表示，父親今年71歲，平常與媽媽輪流接孫女放學，火災當日父親落樓接孫女，落樓後得悉宏福苑起火，未及接回孫女便立即趕回，發現他居住的大廈已一片火海。事發後，其姊曾向他透露「媽咪好辛苦」，而媽媽與爸爸曾有一分鐘的通話，不久後便已失聯，至今杳無音訊。

黃先生又憶述，父親開初仍無法接受事實，但後來看着火勢一路蔓延，相信父親「心知肚明」妻子恐怕凶多吉少。他又透露，至今提起母親，父親仍會大哭，認為對方需要時間接受，感覺到對方情況有好轉（I can see he's coming back），正盡力面對未來一切，適應新生活。

黃伯退休前任維修工程判頭 已自行換走窗外發泡膠

黃先生稱，父親退休前是維修工程判頭，亦是註冊水電工，早已憂慮宏福苑維修工程不安全，所以自行拆走封在單位窗外的發泡膠，改為裝上防火膠板，並定期向窗外的棚網淋水。