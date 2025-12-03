宏福苑大火｜過渡屋遙遠無車返工　居民哭訴：我要生活，唔知點好

大埔宏福苑大火，造成1984戶無家可歸。火災發生第八日，政府雖已安排過渡性房屋及「一戶一」社工跟進，但有災民因要配合清晨上班的工作，至今未尋獲合適的安置房屋而感徬徨，哭訴「我們都要生活，要繼續工作。」盼獲安排於大埔安置。



由於政府安排的過渡性房屋位置偏遠，三母女現時暫時朋友的大埔家中。（蔡正邦攝）

未受大火波及的宏志閣，居民可於周三（3日）及周四（4日）取回個人物品。逾六旬的居民冼太與兩個女兒是宏志閣居民，下午返回大廈取回物品。由於政府安排每次只限兩人，冼太與小女兒回家執拾，盡可能帶走自己的物品。兩名女士將八個行李箱、一部飲水機抬下樓，但也帶不走所有，女兒冼小姐嘆，這裡的物品只有兩成家當。冼太在執拾的過程也感無奈及困難，因長女不能上樓，要幫她執拾，「我都唔識幫佢執佢啲嘢。」

兩名女士帶着這些家當，回到暫住於朋友的「家」，感到十分徬徨，因至今仍未獲合適安置。冼太於灣仔任清潔工，每日上班要於清晨六時前回到公司，惟一家獲建議入住八鄉、坪輋及洪水橋等過渡性房屋，地點偏遠，沒頭班車讓她上班；相對較近的過渡性房屋，如啟德及將軍澳已沒位置。

宏志閣母女二人談及住宿安排時，忍不住落淚。（蔡正邦攝）

冼小姐續說，火災發生後，資訊發放混亂。她舉例，周二聯絡「一戶一社工」，對方也不知回家取回物品的安排；而早前問及住屋安排，又未有進展，連日尋屋，已令一家感到十分無助。冼小姐邊說邊落淚：「除了火災，我們都要生活，要繼續工作，而家都唔知點好。」她期望，政府可於大埔安排空置單位給她們一家，起碼母親懂得乘車出港島，毋需重新適應。