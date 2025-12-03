宏福苑大火｜峰華邨富澤花園棚網報告疑造假　鄧炳強：重案組調查

大埔宏福苑五級奪命火災，令全城關注大維修棚網安全，多個屋苑貼出棚網檢測報告，《香港01》周一（1日）揭有棚網檢驗報告疑造假，包括宏福苑大維修工程承建商「宏業建築工程有限公司」負責的屯門怡樂花園和炮台山富澤花園，報告聲稱由山東「濱州市檢驗檢測中心」發出；以及其他發展商負責的長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨，聲稱報告由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出。



保安局局長鄧炳強今日（3日）表示，懷疑有人使用虛假文書，已經就柴灣峰華邨及由宏業負責的富澤花園展開調查。根據調查所得，「國家勞動保護用品質量監察檢驗中心」沒有發出相關證書，至於「濱州市檢驗檢測中心」則無法聯絡。政府已正式立案，並交港島總區重案組調查，將調查誰提供棚網，什麼地方使用過該類棚網。



保安局局長鄧炳強和發展局局長甯漢豪今日（3日）就虛假棚網報告舉辦記者會。（楊凱力攝）

國家勞動保護用品質量監察檢驗中心無發出相關證書 山東檢測中心失聯

鄧炳強表示，警方正調查柴灣峰華邨及由宏業負責的炮台山富澤花園，懷疑有人就棚網使用虛假文書。他指上述兩項目的棚網均聲稱由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並分別稱由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」或山東「濱州市檢驗檢測中心」發出棚網阻燃合格檢驗報告。

不過，警方發現「國家勞動保護用品質量監察檢驗中心」沒有發出相關證書，「濱州市檢驗檢測中心」則無法聯絡，該公司的聯絡電話均為空號。

鄧炳強：會調查本港棚網提供者

鄧炳強續指，政府已正式立案，將嚴肅處理及追究到底。現時案件已交港島總區重案組調查，預計有更多類似個案，已與內地單位聯絡，相關部門將配合港府調查；政府亦會調查本港棚網提供者，以及什麼地方使用過該類棚網。

炮台山富澤花園富嘉閣棚網檢驗報告。（讀者提供）

內地棚網生產商董事受訪稱不清楚有無分銷賣到香港

負責宏福苑大廈維修的承建商宏業建築工程3人日前涉誤殺被警方拘捕。宏業另涉11項私樓工程，包括屯門怡樂花園和炮台山富澤花園富嘉閣。兩屋苑居民提供大廈通告貼出的棚網檢驗報告，顯示生產商為兩間山東省公司，檢驗報告由「濱州市檢驗檢測中心」發出。

《香港01》周一報道，記者以報告編號，在檢測中心官網查詢，均顯示「沒有查詢到文件」；而生產商在採購網站列出報告，則可下載。其中一間生產商董事接受電話訪問表示，不清楚有無分銷商將棚網賣到香港，亦提醒記者要查檢測報告。

長沙灣怡閣苑有樓宇大堂張貼了兩份分別由「濱州市檢驗檢測中心」及「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。（讀者提供）

柴灣峰華邨的維修工程承辦商文源建築工程向法團提交由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。

長沙灣怡閣苑通告，附上實測的相片，表示圍網達到放火要求。（讀者提供）

國家勞動保護用品質量監督檢驗中心早在2019年改名

長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨則用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，貼出的檢測機構為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」。《香港01》記者致電該機構，職員表示中心已在2019年改名為「國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）」，2025年的報告用舊名「百分百是假」。向法團提交報告的峰華邨維修承建商「文源建築」，對記者稱「答你唔到，或者你問返法團」。