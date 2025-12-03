宏福苑大火｜教育局：居民若為學校教職員 可放特別假期處理事務
大埔宏福苑五級火災，死亡數字最新增至159人。教育局局長蔡若蓮今日（3日）表示，當局已作出酌情恩恤安排，若學校教職員或其親屬是大埔宏福苑居民，可放取特別有薪假期，以便安心處理個人及家庭需要，有關安排涵蓋公營學校的公務員，或以薪金津貼聘任的教職員。
教育局局長蔡若蓮指，火災後當局在着力恢復學生學習生活的同時，也高度關注教育同工的情況。教育局已作出酌情恩恤安排，若學校教職員是大埔宏福苑居民，或其親屬是大埔宏福苑的居民，而該教職員是他們的唯一或主要照顧者，可放取特別有薪假期。
有關安排涵蓋公營學校的公務員，或以薪金津貼聘任的教職員，並已透過「高效資訊傳遞系統─學校通訊模組」（FITS）向全港學校公布。
為持續關顧同工的心靈健康，同時讓更多學校人員及家長了解學童在創傷事件後常見的身心反應及情緒需要，並學習應對策略和支援方法，教育局將於12月4日至11日期間舉辦額外7場特別事故心理支援講座，以網上形式進行，並邀請不同的講者，包括精神科醫生、教育／臨床心理學家、大學教授作專業分享，詳情可瀏覽教育局「校園 好精神」網頁
特別事故心理支援講座系列二連結 （適用於所有場次，講座開始前15分鐘登入）
