宏福苑火災｜5工友離世　建造商會向遺屬提供10萬元即時經濟援助

大埔宏福苑五級火災，死亡數字最新增至159人，當中包括五名該屋苑大維修工作工人。香港建造商會向不幸遇難者表示深切哀悼，今日（3日）並宣布啟動旗下「建造業關懷基金」，為五名工友的家屬提供各10萬元即時經濟援助。



▼12月2日 大埔宏福苑大火死者難的家屬舉行路祭▼



+ 2

建造商會冀獨立委員會徹底調查和提出改革建議

建造商會對大埔宏福苑嚴重火災中不幸遇難者致以深切哀悼，並向所有受影響的住戶、工友及其家屬致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

五名罹難工人為三男兩女，商會已啟動旗下「建造業關懷基金」的支援機制，為火災中不幸罹難的五名工友的家屬提供各10萬元即時經濟援助。基金並會安排社工跟進個案，為他們提供心理輔導及日後生活、子女就學等關懷服務。

建造商會又表示，認同和支持成立獨立委員會，就事件作徹底調查和提出改革建議，商會將全力配合獨立委員會工作，提供專業技術支援。

▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



+ 23

勞工處也公布向工友及外籍家庭傭工（外傭）發放2萬元特別補助的安排。工友補助支援原本受聘在大埔宏福苑工作的建造業工人、清潔工和保安員，協助他們應付火災帶來的工作困難。勞工處表示，正聯繫相關職工會及承辦商等，安排有關工友申請補助。

上述工友亦可下載申請表格，並將填妥的表格以傳真（2697 3394）、電郵（lrd-hq@labour.gov.hk）、郵寄或親身交回勞工處勞資關係科（沙田及大埔）辦事處（地址：新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署3樓304-313室）。有關工友補助的查詢，可致電勞工處熱線2929 4054。

外傭補助支援原本在大埔宏福苑工作的外傭，協助他們應付在香港缺乏家人支援以及個人財物在火災盡毀的困難。勞工處正聯繫相關國家駐港總領事館及有關住戶等，安排有關外傭申請補助。此外，有關外傭亦可下載申請表格（只有英文），並將填妥的表格以傳真（3101 0604）、電郵（fdh-subsidy@labour.gov.hk）、郵寄或親身交回勞工處外籍家庭傭工科（地址：九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心16樓）。有關外傭補助的查詢，可致電勞工處熱線3582 8987。

▼12月2日 九龍殯儀館為大埔宏福苑大火死難者舉行悼念會及法事▼

