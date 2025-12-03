宏福苑大火｜聞九旬僱主泣訴不想住老人院　留醫印傭：好掛住公公

大埔宏福苑發生五級火，最先起火的宏昌閣災情嚴重，死傷枕藉。社交平台Threads 流傳一則帖文，指住於宏昌閣的印傭Emi仍留院，懇請僱主聯絡她。《香港01》今午（3日）接觸到Emi，據悉她與老僱主同住上址，火災當日老翁的女兒到訪並及早發現起火，三人及時脫險。



Emi表示，僱主的兒子曾到醫院拜訪她，並透露父親被送到老人院暫住，卻因不想留宿而哭泣，Emi憶起不禁紅了眼框：「我好擔心公公呀，仲未見到佢......」



社交平台Threads流傳一則帖文，指居於宏福苑宏昌閣的印傭Emi仍留院，懇請僱主聯絡她。（網上截圖）

印傭Emi與95歲老僱主同住於宏昌閣5樓，事發當日Emi因頭暈不適，看完醫生後便回到住所休息。老翁的女兒見狀，便在下班後代為照顧父親。當時女兒疑發現屋外起火，於是高呼「Emi火燭呀！」Emi顧不上行囊及病軀，急忙與女兒攙扶老翁離開。

眾人離開單位時，電梯仍正常運作，濃煙亦未攻入內部，三人順利逃出最先起火的宏昌閣。事後，老翁被家人安排到老人院暫住，Emi則仍頭暈需留院。Emi遠在印尼的兒女得悉情況，感到擔心，「我個女好擔心，叫我返屋企，早啲返去」。她亦指想回到家鄉休養，惟目前只申領了身份證，其他旅遊證件仍待僱傭公司協助辦理。她補充，現時暫不需要其他協助。

印傭Emi雖與老僱主及時逃生，二人未有因火災受傷，但Emi仍因頭暈需留院。（梁偉權攝）

留院期間，印尼領事館人員曾帶同生活用品及乾糧探訪Emi；她在沙田工作的同鄉亦捐贈衫褲襪應急，並每逢周日探望Emi。除了遠方的丈夫兒女，Emi最為牽掛的，便是同住的老僱主，「掛住公公，好掛住佢。」

來港逾10年，照顧「公公」僅一年許，但在言談間，仍能感受Emi對他的關懷。早前老翁的兒子曾到醫院探望她，並透露父親因不想留在老人院而哭泣，Emi憶起不禁紅了眼框，再嘆：「我好擔心公公呀，仲未見到佢......」

留院期間，印尼領事館人員曾帶同生活用品及乾糧拜訪；其在沙田工作的同鄉亦捐贈衫褲襪應急，並每逢周日探望Emi。（梁偉權攝）

▼大埔宏福苑大火災．現場▼

