宏福苑大火｜聞九旬僱主泣訴不想住老人院 留醫印傭：好掛住公公
撰文：戴慧豐 梁偉權
大埔宏福苑發生五級火，最先起火的宏昌閣災情嚴重，死傷枕藉。社交平台Threads 流傳一則帖文，指住於宏昌閣的印傭Emi仍留院，懇請僱主聯絡她。《香港01》今午（3日）接觸到Emi，據悉她與老僱主同住上址，火災當日老翁的女兒到訪並及早發現起火，三人及時脫險。
Emi表示，僱主的兒子曾到醫院拜訪她，並透露父親被送到老人院暫住，卻因不想留宿而哭泣，Emi憶起不禁紅了眼框：「我好擔心公公呀，仲未見到佢......」
印傭Emi與95歲老僱主同住於宏昌閣5樓，事發當日Emi因頭暈不適，看完醫生後便回到住所休息。老翁的女兒見狀，便在下班後代為照顧父親。當時女兒疑發現屋外起火，於是高呼「Emi火燭呀！」Emi顧不上行囊及病軀，急忙與女兒攙扶老翁離開。
眾人離開單位時，電梯仍正常運作，濃煙亦未攻入內部，三人順利逃出最先起火的宏昌閣。事後，老翁被家人安排到老人院暫住，Emi則仍頭暈需留院。Emi遠在印尼的兒女得悉情況，感到擔心，「我個女好擔心，叫我返屋企，早啲返去」。她亦指想回到家鄉休養，惟目前只申領了身份證，其他旅遊證件仍待僱傭公司協助辦理。她補充，現時暫不需要其他協助。
留院期間，印尼領事館人員曾帶同生活用品及乾糧探訪Emi；她在沙田工作的同鄉亦捐贈衫褲襪應急，並每逢周日探望Emi。除了遠方的丈夫兒女，Emi最為牽掛的，便是同住的老僱主，「掛住公公，好掛住佢。」
來港逾10年，照顧「公公」僅一年許，但在言談間，仍能感受Emi對他的關懷。早前老翁的兒子曾到醫院探望她，並透露父親因不想留在老人院而哭泣，Emi憶起不禁紅了眼框，再嘆：「我好擔心公公呀，仲未見到佢......」
▼大埔宏福苑大火災．現場▼
