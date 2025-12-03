宏福苑大火｜港府斥外部勢力抹黑救災　將「違法必究，雖遠必誅」

港府周三（3日）對外部勢力，包括反華傳媒機構，以及反中亂港分子，不但就港府跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作發表失實和抹黑的言論，甚至搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿及反對。港府發言人稱，這些以災生亂之徒，用心險惡，抹煞特區政府和社會各界為救災所作出的努力，必須予以譴責。



港府周三（3日）對外部勢力，包括反華傳媒機構，以及反中亂港分子，不但就港府跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作發表失實和抹黑的言論，甚至搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿及反對。（資料圖片）

反中亂港分子網上散播假新聞 挑動社會分化對立

發言人指出，火災發生後，整個香港社會目前正經歷一場集體傷痛。在這個艱難時刻，最需要的是社會團結一致。

可惜的是，一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，竟然在火災發生後，意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響社會團結一致推動救災善後工作，更對受災的居民造成「二次傷害」。若任由這些行為蔓延，不單會影響火災的善後工作，甚至影響香港社會穩定，危害國家安全，絕對不能掉以輕心。

▼大埔宏福苑大火災．現場▼

+ 4

籲社會大眾提高警覺 堅決劃清界線

發言人強調，港府絕不容忍任何不顧當前困境、顛倒是非，而對特區政府及救援人員工作的惡意抹黑，尤其是意圖挑起市民對政府的仇恨的犯罪行為。任何意圖破壞救援工作、製造種種障礙的人，港府都不會姑息。無論他們身處何地，當局將竭盡全力、依法迎頭痛擊，確保正義得以伸張。

發言人又呼籲，社會大眾必須對利用災情散播失實資訊，意圖分化社會、煽動市民對政府和對國家仇恨等危害國家安全的行為提高警覺。此外，社會大眾不要以身試法，不應與破壞社會穩定的反中亂港分子有任何瓜葛，堅決與其劃清界線。針對任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，政府將全力做到「違法必究，雖遠必誅」，依法採取果斷執法行動。