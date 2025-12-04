宏福苑大火｜梁綺莉偕社署社工訪樂善村　何永賢赴善樓探望災民

大埔宏福苑大火讓眾多居民無家可歸，當中不少獲安置入住過渡性房屋。社署副署長梁綺莉周三（3日）與社署社工團隊，前往大埔過渡性房屋「樂善村」探訪。此外，房屋局局長何永賢周二（2日）也到善導會於大埔的過渡性房屋項目「善樓」，其中一對住在宏福苑的陳氏夫婦表示，為家人平安及獲得安頓感恩，盼所有人在困境互相扶持，攜手向前。



社署轉交港鐵捐助 包括含2000元八達通卡

梁綺莉與社工團隊周三到訪「樂善村」，慰問受火災影響居民的生活情況，仔細了解每戶的福利需要，並為他們送上由港鐵慷慨捐助、內含2000元額度的八達通卡，幫助居民紓解燃眉之急。

社署手示，已就宏福苑居民的福利需要，透過「一戶一社工」的跟進支援服務，由每戶專責社工跟居民保持聯繫，為他們提供協助。社署呼籲市民，如果本身是受災居民，又或認識尚未與社署聯絡的受災居民，可致電182 183向社工提供聯繫方式。

圖為2025年12月2日，房屋局局長何永賢到善導會於大埔的過渡性房屋項目「善樓」，探望一對受宏福苑大火影響的陳氏夫婦。（何永賢Facebook截圖）

夫婦曾經歷順利安置區大火 當年缺乏支援

何永賢周二則到「善樓」探望陳氏夫婦，夫婦倆表示，多年前在順利安置區曾經歷過大火，現在再次經歷。不過，當年他們身無分文且賒借無門，現在於政府、非政府組織（NGO）、左鄰右里、社會各界的關懷下，支援已經多了很多。

其中，陳太表示，能夠獲得在「善樓」安頓，雖然地方不大，但已沒有甚麼要求。她指義工們很熱心， 物資、食物等均及時供應，期望其他受災的宏福苑鄰居也抱同樣心態，在困境互相扶持，攜手向前。

1613人入住680個過渡性房屋單位 另152人入住房協單位

何永賢表示，截至周三（3日）中午12時，累計已有680户共1,613人入住過渡性房屋單位，另有59户共152人入住房協的單位，兩類房屋還有約1,400個單位可供入住。