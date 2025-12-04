大埔火災｜王肇枝中學鄰近災場　校長指有學生目擊大火須情緒支援

大埔宏福苑的世紀大火死傷慘重，令全港市民感到痛心，位於宏福苑附近的王肇枝中學，校長鄭思宏今日（4日）在電台節目透露，校內大部份課室窗戶都對着宏福苑，火災當日佔多數學生目擊熊熊烈火場面，不少學生因而出現情緒需要輔導，校方已安排社工跟進學生情況。校方亦會推出一系列應對措施，包括已暫停默書及測驗，但課堂不受影響。



大埔王肇枝中學位處火災現場宏福苑附近。（資料圖片）

王肇枝中學校長鄭思宏。 （資料圖片）

大埔王肇枝中學校長鄭思宏今日（4日）在港台節目《千禧年代》表示，該校有16名學生家住宏福苑，現時均已入住過渡屋。他指，由於學校位處宏福苑附近，校內大部份課室窗戶也面向宏福苑，火災當日大多數學生也目擊事發情形，因此不少學生也有情緒需要，校方已安排社工與他們傾談。

同時，校方推出一系列應對措施，包括已暫停默書及測驗，但課堂不受影響。他補充，由於這些測考均不用呈分，所以暫停後對學生的影響不大。另外，雖然學校沒資源直接以現金援助受影響的學生家庭，但有不少非政府機構到校，向受影響家長提供金錢支援。

另外，教育局局長蔡若蓮早前指，有約40間教科書出版社和零售商，將為受影響學生免費提供全新的替補教科書，讓他們早日恢復學習，免卻為課本而奔波和擔心。教育局已透過信函通知學校，請學校協助提供名單，並在替補教科書運抵後直接交予受影響同學。