重病男童肺炎亡　官裁死於自然　望家屬理解醫院已盡力

雙胞胎兄弟的弟弟，卻患有能量代謝病，4歲時在兒童醫院住院時感染肺炎，轉至深切治療部留醫7日不治，家屬質疑醫護曾粗暴治理男童，令其受不必要痛楚，死因庭因而展開研訊。死因裁判官林希維今（4日）裁決時指，男童離世前多次患上肺炎，證據顯示男童死於肺炎，裁定死於自然，建議兒童醫院作出非緊急醫療決定前，應安排顧問級紓緩科醫生參與臨床醫生與家屬的討論。



林官透露，死者與其孖生兄弟相繼去世，適逢今天是孖生兄弟的生忌，惟兩兄弟先後離世，雙親必定承受巨大壓力，但也希望家屬能理解，醫院已盡力照顧男童，寄語他們盡快放下，重過新生活。



男童父親在庭外稱，裁決在意料之內，沒其他回應。



男童丘力㐼的父母有列席聆訊，父親稱裁決在意料之內，沒其他回應。(陳曉欣攝)

兒童醫院深切治療部副顧問醫生吳瑞麟供稱，插喉時甩牙並不常見但不代表不會發生。(陳曉欣攝)

兒科專家李誠仁醫生指，以男童的情況，在香港沒有其他醫院可做得比兒童醫院更好。(陳曉欣攝)

家人曾簽下預設照顧計劃

男童丘力㐼，在2023年4月18日入住香港兒童醫院深切治療部，同月25日死於肺炎離世，終年4歲，家屬爭議醫護在治療期間涉粗暴對待男童。本案由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。有利害關係方為醫管局。男童家屬當時已簽署「預設照顧計劃」，意即醫護人員和家屬，可根據病人的最佳利益謀求共識，為病人計劃未來的醫療或個人照顧。

男童2019年起住院多次感染肺炎

林官指，男童患有罕見病丙酮酸去氫酶缺乏症，會導致發展遲緩和智力低下，一般壽命少於20歲。男童由2019年底起住院，他在離世前多次感染肺炎，於2023年4月因肺炎入住兒童醫院深切治療部，同月4月25日離世。在男童離世前，母親要求移除鼻的氣道，其後家屬又質疑醫療程序，林官認為有商榷之處。

官望家屬理解醫院已盡力照顧

林官指，根據證供男童死於肺炎導致呼吸衰竭，裁定他死於自然。林官最後向家屬致以慰問，他明白雙親對雙胞胎相繼離世感到很大壓力，今日更適逢是雙胞胎的生忌。林官引述專家證人意見，專家認為本港其他大多數兒科醫生不可能做得比兒童醫院更好，希望家屬理解醫院已盡力照顧男童，寄語家屬盡快放下，重過新生活。

案件編號：CCDI-447/2023