男童診所接受治療亡　裁死於不幸　父稱對有人疑曾改病歷感憤怒

兩歲男童被診斷出支氣管炎及感冒菌入腸，服藥近兩周仍未康復，父母帶男童到兒科診所求醫，男童接受霧化器治療後情況突惡化，送院搶救後不治。死因庭就事件展開研訊，診所醫生及護士被質疑診斷不足、未能及時進行急救等，裁判官進行引導時，向陪審團提供3個選項，包括「死於自然」、「死於不幸」或「死因存疑」。陪審團今（31日）裁定男童「死於不幸」。



死因裁判官何俊堯著控方將案件轉介警方調查，以研究是否有人作假口供或涉虛假文書等刑事成份。男童父親則稱，他錯信醫生覺永遠都無法原諒自己，又稱從研訊中得知有人曾修改病歷感憤怒，並稱會向醫委會投訴。



男童父親陳達東稱覺自己錯誤信付醫生，永遠唔會原諒自己。(李慧娜攝)

男童父稱無法原諒自己

死者陳嘉懿(2歲)的父親陳達東表示，滿意裁決結果，又指他相信梁蔭基醫生才選擇對方作為其家庭醫生，卻將信任錯付，直言：「永遠都唔會原諒我自己。」又指梁醫生事後的所作所為令人憤怒及心寒。

研訊才知病歷卡經多次修改

陳續稱，事發後聯合醫院報警，著他索取兒子病歷卡，但診所拒絕提供，所提供的醫生紙亦沒提及事發當日的情況，直至研訊才知道病歷卡事後多次被修改，令人心寒，又認為有人「對住cctv都唔講真相」，對此感到憤怒。

將向醫委會作投訴

陳表示將會向醫委會作出投訴，至於是否提出民事索償，則要先徵詢法律意見，亦望私人診所增加設備，籲醫護用心照顧小朋友。

對於裁判官指示控方調查是否涉刑事成份，陳認為若對方事後坦蕩蕩提供病歷卡，就不會另生事端，但他們卻不停作修改，直言無法接受做法，感到非常憤怒。

官著交警方研究是否涉刑事成分

死因裁判官何俊堯指，根據陪審團的裁決，兒科醫生梁蔭基及診所護士的證供明顯不獲接納，陪審團亦不接納他們有相關紀錄，於是指示控方轉介案件予警方，調查是否涉及刑事成份，包括假口供、虛假文書或妨礙司法公正。

陪審團認為醫生未有即時召救護車

陪審團認為，男童首次進入診症室時，梁醫生未有診斷出男童病情的嚴重性，所以未有即時召救護車及通知家人，並直接讓他接受聞氧治療，期間也沒適當監察男童情況，如安排資深護士負責及適當儀器協助，令男童得不到及時救援，而護士及後發現男童沒心跳脈搏後，才帶男童入診症室急救及召救護車。最終男童因支氣管肺炎、胸腔積濃及敗血症，在聯合醫院死亡。

建議兒科診所設監察維生指數儀器

陪審團建議，私營診所尤其是兒科診所，需要設監察維生指數的儀器，如血含氧機及血壓機。

死者陳嘉懿，於2016年12月16日因氣促，到兒科專科醫生梁蔭基的私家診所求醫，在接受霧化器治療後，情況突然急劇惡化，送往聯合醫院搶救無效，同日證實不治，年僅2歲2個月。聆訊將傳召13名證人，並設有3男2女陪審團，醫生梁蔭基作為有利害關係方列席。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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兒子聞氣後變軟並吐出白色嘔吐物

死者父親指，兒子在聞氣時，有護士出現並神色慌張望一望其子，便衝入診症室叫醫生，兒子當時看似疲倦且「軟癩癩」，梁醫生之後替兒子急救。陳父見兒子吐出白色嘔吐物，失去心跳，梁隨即叫護士召救護車。陳之後陪同兒子到聯合醫院，但約半至一小時後獲告知兒子離世。

診症醫生疑男童肺炎致呼吸窘迫

為男童診症的兒科醫生梁蔭基供稱，認為男童呼吸入氣比較差，疑因肺炎導致呼吸窘迫，便叫護士召急護車準備送男童入院，並安排氣管舒張劑予男童聞，惟男童情況不久後急轉直下。

梁承認，當日僅檢查了男童的心跳數秒，未能排除男童有呼吸紊亂，而呼吸紊亂者不宜使用霧化器，但強調一早就吩咐了護士叫救護車。

女助護召救護車用上10分鐘

診所女助護林亦詩聲稱，當日接到指示到成功召救護車用了約3分鐘，當時男童已在急救中。惟據相關錄影片段，從指示召車到男童進行急救足足隔了10分鐘，林被質疑說法時只稱：「解釋唔到。」並遭裁判官質疑她說的非真實情況。

專家認為治療非男童死因

法醫指，男童死因為支氣管肺炎伴隨胸腔積膿及敗血症。專家認為，護士在醫生未作診斷前，建議男童到診所做法不宜，亦認為男童到診所接受治療歷時僅30分鐘，相信接受治療並非男童的死因。

案件編號：CCDI-701/2017