宏福苑大火災｜沙田第一城保安罹難遺妻女　公司籌得6位數慰問金

大埔宏福苑五級火死傷枕藉，不少死者傷家屬急需援助。沙田第一城物業管理公司早前證實，其中一名在火災中罹難的死者，為第一城屋苑33座的夜更男保安鄧達兒，他遺下妻子及仍在就學的女兒，公司在大堂擺放慰問金箱接收慰問金，轉交到鄧達兒家屬。



沙田第一城物業管理公司本周四（4日）表示，在第⼀城委員會代表 、管業處代表及⼤眾安全警衛有限公司共同見證下，在管業處點算慰問⾦，達到6位數字，全數慰問金已委託⼤眾安全警衛有限公司轉交鄧先⽣家屬，「願死者安息，生者堅強」。



慰問金達到6位數字，全數交給家屬。

大廈委員會、沙田第一城委員會及管業處對此深感悲傷。（網上圖片）

宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（香港01記者攝）