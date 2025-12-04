宏福苑大火災｜沙田第一城保安罹難遺妻女 公司籌得6位數慰問金
撰文：凌逸德
大埔宏福苑五級火死傷枕藉，不少死者傷家屬急需援助。沙田第一城物業管理公司早前證實，其中一名在火災中罹難的死者，為第一城屋苑33座的夜更男保安鄧達兒，他遺下妻子及仍在就學的女兒，公司在大堂擺放慰問金箱接收慰問金，轉交到鄧達兒家屬。
沙田第一城物業管理公司本周四（4日）表示，在第⼀城委員會代表 、管業處代表及⼤眾安全警衛有限公司共同見證下，在管業處點算慰問⾦，達到6位數字，全數慰問金已委託⼤眾安全警衛有限公司轉交鄧先⽣家屬，「願死者安息，生者堅強」。
