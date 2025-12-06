大埔火災｜房屋局澄清災民可長住過渡屋免交租　僅免租數月非事實

大埔宏福苑五級火，數千人一夜痛失家園。政府安排多間過渡性房屋及房協房屋等作長期安置。房屋局今日（6日）重申，政府會在住宿方面一直支援受影響居民，無論入住過渡性房屋、房協房屋或日後房署中轉屋、臨時收容中心等，居民都毋須擔心租金開支或居住期限，又澄清坊間指災民在入住過渡性房屋後，只有數個月的免租期，並非事實。



消防員及警方人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

房屋局發言人今日（6日）表示，因應大埔宏福苑早前發生的五級大火，房屋局和房屋署已為有需要的市民安排入住過渡性房屋及房協項目。現時，房屋署正準備中轉屋及臨時收容中心。

發言人澄清，坊間有報道提及受大火影響的災民在入住過渡性房屋後，只有數個月的免租期，然後便需繳付租金，有關言論並非事實。房屋局重申，考慮到受火災影響居民緊急情況，局方已作特別安排，對入住過渡性房屋或其他上述項目的受影響居民提供住宿援助，租金全免，即受影響居民可較長期入住，毋須擔心相關租金開支或居住期。