宏福苑大火｜業主退租予學生嘆零收入　恐雙重開支壓力大盼支援

大埔宏福苑五級大火奪走逾百人性命，令逾千住戶流離失所，一些依靠租金收入的業主亦感到經濟壓力大。有宏福苑出租業主向《香港01》透露，2017年以約500萬元購入單位，近年將單位出租以償還按揭及補貼自身租金。火災後，他向租客退回預繳租金，變相「零收入」，現時擔心將來要繼續供樓及支付現時居所的租金，會陷入雙重開支的困境，惟政府援助金主要針對住戶，甚少涵蓋出租單位的業主，盼當局可給予更多支援。

民政及青年事務局局長麥美娟今早（6日）接受電台訪問表示，政府成立的援助基金累計達到30億元，將會在短、中、長期有計劃地協助受影響住戶，包括繼續推出援助金。她表示，政府會好好善用支援基金，亦會支援出租宏福苑單位的業主。



今早（6日）工人在清理棚架及雜物。（翁鈺輝攝）

高位500萬接貨 出租單位「以租養供」

宏福苑業主Robbie向《香港01》透露，他於2017年樓市高位，以約500萬元購入宏福苑一個單位自住。至2023年起，他決定將該單位放租，利用收取的租金來償還按揭貸款，以及補貼他租住另一個住處的開支。

Robbie表示，由於宏福苑單位通常作短期出租，為了方便租客，他都會提供齊全的電器及傢具等設施。今年8月，他將單位租予3名大學生，對方亦預繳了一年的租金。

宏福苑五級大火奪走逾百人性命，令逾千住戶流離失所，（資料圖片）

向學生退還租金後負擔大 嘆援助金只助住戶

無奈一場無情大火，令逾千住戶流離失所。Robbie指，火災後他已即時將12月以往的租金，全數退還予3名大學生租客，加上全屋電器、傢具亦由他購買，相信亦已全數報銷，損失慘重。

Robbie坦言，政府推出的援助金及津貼，主要針對實際居住的住戶，卻忽略了出租單位的業主。他苦訴，當年以高價購入單位，如今自己本身亦租樓住，失去宏福苑單位租金收入後，將來恐面臨雙重開支的困境。他希望政府能體恤小業主的苦況，提供適切的支援，協助他們渡過難關。

民政及青年事務局局長麥美娟今日接受電台訪問表示，政府成立的援助基金累計達到30億元，將會在短、中、長期有計劃地協助受影響住戶。(資料圖片)

麥美娟接受港台節目《星期六問責》表示，政府出資3.3億元成立的「大埔宏福苑援助基金」接受外界捐款，基金累計達到30億元。她表示，出租宏福苑單位的業主亦受火災影響租金收入，政府一定會協助受影響業主，強調政府推出和派發津貼的速度很快，政府成立的援助基金亦受審計署監管用錢。

金管局指出，目前宏福苑住宅按揭宗數約300宗，未償還貸款金額約5.4億元。而銀行業為受災居民的按揭提供預先批核的六個月本金和利息還款寬限期，有望減輕他們的即時資金壓力。金管局指，會繼續與銀行業界商討按揭的後續安排，以體恤和靈活的原則處理每宗個案。

房委會早前宣布，為減輕受影響業主的供樓負擔，向未補地價業主提供特別按揭貸款安排，包括延期償還按揭供款或本金的安排。