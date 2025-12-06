宏福苑大火︱勞工處向受影響外傭發$2萬補助 今、明設櫃位供協助
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級大火，造成逾百人死傷，包括多名外籍家庭傭工。勞工處早前宣佈，將向在屋苑工作的工友和外籍家庭傭工發放2萬元特別補助，申請人可下載申請表格後提交。勞工處公布，為方便外傭申請，處方今日起一連兩日（12月6日、7日）上午11時至下午5時，將於九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心16樓的「勞工處外籍家庭傭工科」設立特別櫃位，供外傭查詢及提交申請表。
外傭可下載英文申請表格，填妥後傳真至3101 0604、經電郵發送至fdh-subsidy@labour.gov.hk、郵寄至旺角道壹號商業中心16樓勞工處外籍家庭傭工科，或親身交回。查詢可致電3582 8987。
英文版 English version
中文版 Chinese verion
