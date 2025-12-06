大埔火災｜屋宇署指175幢私人樓宇已拆網　3大廈獲延期至下周完成

大埔宏福苑五級大火造成死傷慘重，政府調查後懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中。當局早前宣布為保障公眾安全，所有正在進行大維修的公營、私營樓宇及政府大樓，必須3日内拆除外牆棚網，今天（6日）是最後限期。



屋宇署今日公布，目前香港有200多幢私人樓宇外牆設有棚網，截至下午3時，有175幢大廈已移除棚網，另有52幢大廈棚網移除工程進行中，預計短時間內可完成。要求需額外時間的申請有3宗，涉及3幢樓宇，承建商表示會爭取於下星期完成拆網。



發展局宣佈，所有維修樓宇，如有棚網，須在3日内拆除。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

屋宇署今晚（6日）在社交媒體公布，截至下午3時，200多幢外牆設有棚網的私人樓宇中，有175幢大廈已經移除棚網；另有52幢大廈的外牆棚網正移除棚網，預計可於短時間內完成；要求需額外時間的申請有3宗，涉及3幢樓宇，相關承建商表示會爭取於下星期完成所需棚網移除工程，屋宇署經審視有關理據後，接受其延期申請。

屋宇署提醒，所有註冊承建商，包括正進行大維修工程或收到署方於周四（4日）根據《建築物條例》第23條發出的停工命令的承建商，在移除棚架上的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布（需緊急維護的局部位置除外）之前及之後，必須確保棚架上無任何物料或鬆脫物，以及棚架安全穩固，確保公眾安全。

