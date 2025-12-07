宏福苑大火｜悼念區的最後悼念　紙鶴鮮花送上祝福　導盲犬撫傷痛

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區，今日（7日）晚上11時59分關閉。休憩處今日亦張貼手寫告示，指將於今晚結束悼念活動。悼念最後一日，有大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。



悼念區不時傳出啜泣聲，人們彼此擁抱安慰。有大埔市民和導盲犬組織帶同狗隻到場，希望安撫他人。香港導盲犬服務中心總幹事張家瑋說，「我諗狗係有超能力的，佢唔需要多說話，已經可以抒發要情緒。」



大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。（夏家朗攝）

+ 8

慰勉生者：路難行，亦要行

今日下午，留言亭內仍然貼滿市民的心意卡、畫作。有人在紙上寫道「願逝者安息，我們永不忘記」，亦有人慰勉生者「路難行，亦要行，好好珍惜活下來的機會。」

亭外張貼告示，指休憩處的悼念活動會於今晚11時59分結束。（賴卓盈攝）

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，有市民到場獻花時落淚。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，有市民到場獻花時落淚。（夏家朗攝）

悼念活動今晚11時59分結束

亭外張貼告示，指休憩處的悼念活動會於今晚11時59分結束，又指市民需為自身言論負責。舉辦留言亭的義工亦說，今晚過後會火化部分獻給災民的留言，而物資則會派發給不同機構。

留言亭旁的空地，放滿過百束市民獻祭的鮮花。亦有市民自發摺紙鶴，希望向逝者表達哀思，並安撫自己的情緒。休憩處掛起大量彩色紙鶴。

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花、寫留言紙、摺紙鶴和祈禱。（夏家朗攝）

大埔街坊黃先生今日帶同兩隻愛犬到場，讓悼念者跟狗隻「free hug」。（何頴賢攝）

大埔街坊帶愛犬跟悼念者「free hug」 安撫難過的人

大埔街坊黃先生今日帶同兩隻愛犬到場，讓悼念者跟狗隻「free hug」。他說，一名住宏福苑朋友，在大火中不幸失去兩隻陪伴六七年的狗隻，令他感到相當難過。該名朋友昨日告訴黃先生，見到他的兩隻狗時，彷彿以為愛犬重回身邊，令黃先生決定帶狗到場，希望安撫更多難過受傷的人。他希望有關人員為事件問責，「呢個係一個人禍，一定有人要負責。」

大埔宏福苑五級火，廣福休憩處的遇難者悼念區今晚關閉，大量市民到場獻花。（夏家朗攝）

香港導盲犬服務中心總幹事張家瑋，跟同事帶同導盲犬到場。（何頴賢攝）

香港導盲犬服務中心總幹事張家瑋，跟同事帶同兩隻導盲犬到場，狗隻的背上貼著一塊「請抱抱我啊」的字牌。（賴卓盈攝）

導盲犬背掛「請抱抱我啊」字牌

香港導盲犬服務中心總幹事張家瑋，亦跟同事帶同兩隻導盲犬到場，狗隻的背上掛著一塊「請抱抱我啊」的字牌。許多路過的悼念者駐足，跟狗隻互動、擁抱。

住在大埔的張家瑋說，事發當日他從吐露港公路駕車經過宏福苑，聞到的氣味是畢生難忘，難以相信大埔發生如此大火，相信許多港人在事件後都感到相當難過。他們遂決定帶狗隻到場，安撫情緒受創的人們，讓大家有力量繼續前行，「我諗狗係有超能力的，佢唔需要多說話，已經可以抒發要情緒。」

來自印尼的Yumi、Fitri、Anni（右至左）到場獻花，悼念逝去的好友，訪問期間不忍落淚。（何頴賢攝）

來自印尼的她們向罹難同鄉好友說：我們會沒事的

來自印尼的Yumi、Anni、Fitri今日首次到災場，獻花悼念逝去的好友。期間Yumi多次痛哭，需要其餘二人攙扶。Yumi說，跟逝者是很親近的好友，對她的離開感到相當痛心。她說，會永遠記住好友，並努力走出傷痛，「Everything will be fine. We will be fine（我們會沒事的。）」