宏福苑大火｜224幢私樓已拆棚網　四宗申請延期獲准本周內拆除

大埔宏福苑五級火災，跟進工作仍然繼續。警方已完成所有七幢大廈內部範圍的搜索工作，災難遇害者辨認組人員今日（7日）繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們由明日（8日）開始分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。



截至今午六時，224幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，另有四宗申請延期。另有兩幢私人樓宇，與承建商出現長久的合約糾紛，屋宇署已安排政府承建商先進行所需工程，日後追回費用。



政府表示，經與警方協調後，房屋局獨立審查組今日（5日）開始抽取七座其中三受災樓宇的混凝土芯。（資料圖片／廖雁雄攝）

政府早前下令，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公私營樓宇和政府大樓，須即時將棚網下架並停止外牆工程。截至今日下午六時，224幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，尚有四宗申請延期的個案正在進行工程，屋宇署已接受其延期申請，預計可於本周內完成。

其餘兩幢私人樓宇，由於承建商與法團存在已久的合約糾紛一直未能解決，影響了移除棚網的工作，屋宇署已安排政府承建商先進行所需工程，日後追回費用。此外，建築署已在限期前完成移除轄下政府建築物的棚網。

屋宇署爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午四時，勞工處已巡查332個建築地盤，共發出170份書面警告及95張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

建造業議會為受暫停外牆工程影響的工人，預留了5,000個「一專多能／技術提升」培訓名額，明日開始接受報名。課程免費，按不同工種的培訓課程及時數，工人完成訓練並考取資格，可獲津貼最多14,000元至19,000元不等。