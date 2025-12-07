宏福苑大火｜政府墊支2私樓拆棚網　警明起採遺屬DNA以定遺體身份

大埔宏福苑五級火災後，發展局勒令所以進行維修的大廈最遲在上周六（6日）拆除棚網。局方今晚（7日）表示，有兩幢私人樓宇由於承建商與法團存在已久的合約糾紛一直未能解決，屋宇署已安排政府承建商先進行所需工程，日後追回費用。此外，有4宗獲批延期的個案，預計可於本周內完成拆棚網。



警方今日繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們由明日（8日）開始分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。



4宗申請延期拆棚網獲批 料本周內拆除

就屋宇署發出的移除棚網命令，截至今日下午6時，224幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，尚有四宗申請延期的個案正在進行工程，屋宇署已接受其延期申請，預計可於本周內完成。其餘兩幢私人樓宇，由於承建商與法團存在已久的合約糾紛一直未能解決（糾紛在大埔火災前已出現），影響了移除棚網的工作，屋宇署已安排政府承建商先進行所需工程，日後追回費用。此外，建築署已在限期前完成移除轄下政府建築物的棚網。

屋宇署爭取本星期內公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

房屋署統籌的緊急維修承建商今日已大致完成清理宏福苑樓宇外圍雜物的工作。四個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）完成拆除棚網後，房屋局獨立審查組要求註冊檢驗人員安排承建商檢查棚架狀況、清除廢料及雜物，以確保現場環境安全。審查組會繼續巡查及監察情況。

勞工處累計巡查332個建築地盤 提出25宗檢控

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查332個建築地盤，共發出170份書面警告及95張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

消防處將助抽走降機槽內積水以便進行搜查

警方已完成所有七幢大廈內部範圍的搜索工作。「災難遇害者辨認組」人員今日繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們由明日（8日）開始分批進行脫氧核糖核酸口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。

消防處人員協助「災難遇害者辨認組」抽走宏建閣、宏泰閣、宏昌閣及宏盛閣升降機槽內積水，以便進行搜查工作。

「大埔宏福苑援助基金」總籌得款項增至33億

截至今日（7日）下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。

政府早前宣布基金會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至今日已處理1,273宗個案；生活津貼金額已由五萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項。另外，基金會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及五萬元殮葬金，截至今日已處理90宗個案。政府至今已向1,931戶派發一萬元應急補助金。

社署社工已接觸超過1970個受影響住戶

社會福利署社工目前已接觸超過1,970個受影響住戶，為超過4,900名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。社署會與受影響住戶保持聯繫，為他們提供一切所需協助，並全力支援政府的善後工作。尚未與社署聯絡的居民，請盡快致電182 183提供聯絡方法。

合共4100人入住青年宿舍、酒店或過渡性房屋等臨時居所

截至今日上午，共有1,408名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2,702名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。