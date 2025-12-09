宏福苑大火｜李梓敬：聆聽居民安置意見　譚鎮國：推工地全面禁煙

新一屆立法會選舉結束，大埔宏福苑五級奪命火的後續跟進，是各當選議員上任後的首要任務。新界東北選區當選人、新民黨李梓敬表示，宏福苑居民就安置方案有不同意見，現階段會聆聽他們的聲音。



新界北選區當選的新社聯譚鎮國則表示，會要盡快處理改革及制度優化，包括馬上推行立法工地全面禁煙。



宏福苑沖天大火令數以千計家庭痛失致親、流離失所。（資料圖片）

李梓敬今早（9日）在港台節目《千禧年代》中表示，自己是一名「KOL」（意見領袖)，近年又專注於國際事務，幫助他吸納一定的支持者。他指，無法滿足選民每一個訴求，但會不斷努力進步。至於宏福苑大火一事，他認為新一屆立法會首要是妥善協助處理，包括改善招標程序、消防安全和建築材料的相關法規。

就安置一事，他指居民各有不同意見，有居民希望獲賠償金錢了事，有居民希望原址重建，亦有居民提出可以居屋代替。他表示，現階段會聆聽居民聲音，若然選擇重建，亦要保持靈活性，滿足不同居民的需求。

譚鎮國則說，新一屆立法會要盡快改革制度，包括馬上推行工地全面禁煙的法例。他又指，新社聯亦有營運過渡性房屋，可安置居民。作為新議員，譚鎮國希望利用自己跨界別的經驗和人脈網絡，服務市民。