跨境車禁區紙有效期明年起延長　費用下調　私家車744元可用5年

政府早前刊憲修訂一系列有關跨境車輛牌證申請的規例，以便粵港澳三地車輛跨境出行，其中跨境車輛封閉道路通行許可證（俗稱禁區紙）最長有效期由12個月增至60個月。運輸署宣布，2026年元旦起，所有禁區紙申請將可獲發較長有效期，最長可達60個月。同時，禁區紙費用亦會調整，私家車12個月起的禁區紙劃一費用為744元，貨車及巴士則為580元。



2026年元旦起，所有跨境車輛禁區紙申請將可獲發較長有效期，最長可達60個月。（資料圖片）

運輸署表示，由2026年1月1日起，所有遞交的跨境車輛封閉道路通行許可證申請將可獲發較長有效期，以更有效配合個別跨境配額的有效期，最長可達60個月，以較短者為準，讓配額持有人無需每年為許可證續期，提高效率。為精簡程序，同日起，已獲批使用多於一個陸路管制站的跨境私家車，會獲發一張涵蓋所有相關管制站的許可證。

另外，由同日起，許可證費用亦會按收回成本的原則調整，私家車少於12個月的許可證每月費用為62元，貨車或巴士則為49元。12至60個月的許可證劃一費用，私家車為744元，貨車或巴士為588元。

至於在今年12月31日或之前接獲的申請，獲發的許可證有效期維持不多於12個月，並按現行水平收費。目前跨境私家車申請「禁區紙」，收費每年540元；少於一年的許可證，每月收費45元，不足一個月亦作一個月計算。

署方發言人表示，新安排下，大部分持證人需辦理續期的次數及須繳付費用的合計金額將會減少。同時，參與「港車北上」、「粵車南下」或其他指定跨境駕駛計劃的車輛，因已獲豁免申請許可證，不受費用調整影響。