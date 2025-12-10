宏福苑大火．來稿｜如何陪伴孩子走過哀傷？

來稿作者：周華山



大埔宏福苑火災後，不少小朋友面臨突如其來的喪親與恐懼。西方有三個「兒童重大創傷」的學術研究，提供重要方向和指引。



美國「國家兒童創傷壓力網絡」（NCTSN）的研究指出，災後兒童常出現安全感崩解、分離焦慮、畫面重播等反應，最需要提供穩定可靠的照顧者與規律的日常作息。若孩子在災後幾周內，獲得穩定成人的陪伴，長期創傷後遺症的風險會大幅降低。

國際知名的喪親心理學家William Worden的「兒童哀傷任務模式」指出，孩子的哀傷會隨成長而反覆出現，修復絕非一次完成。他提出的四大任務包括：接受死亡事實、表達悲傷、適應新的生活、與亡者建立新的內在連結。若缺乏協助，孩子可能出現退縮、行為問題或情緒壓抑。因此，與其催促孩子「忘記」，不如陪他們逐步接納。

美國心理學家George Bonanno的韌性研究則提出「靈活調節模式」，認為多數兒童具自然恢復力的韌性，關鍵是覺察環境需求、評估需要和策略，並在壓力下彈性回應，讓孩子安全地表達情緒、調整心態和思維，便能逐步適應和復原。

綜合三個研究，對於如何陪伴火災後的小朋友走過哀傷，有以下啟示：

1. 重建安全感：照顧者自己需先穩定，提供安全信任的環境，避免讓孩子接觸火災畫面，以減少創傷喚起。可溫柔告訴孩子：「你現在是安全的，我在你身邊。」

2. 恢復規律作息：固定的睡眠、飲食、上學與遊戲時間，有助孩子重新建立安全感、穩定感。

3. 誠實回應孩子疑問：若孩子問「爸爸是不是不會回來？」請直接、溫柔地說出事實，而非用含糊說法讓孩子更焦慮。

4. 允許情緒表達：孩子可透過畫畫、寫給父母的信、遊戲治療、做回憶盒、運動或黏土釋放情緒，允許情緒波動，不需壓抑或「扮乖」。

5. 保留與父母的連結：可以保存照片、衣物、珍貴小物件、神奇通電話連線，或進行小小的紀念儀式，讓孩子連結跨時空的愛。

6. 踏實面對恐懼：若孩子害怕火、夜晚或分離，可用漸進方式，例如先陪伴睡覺，再慢慢嘗試短暫分開，也能靠故事或繪本幫助建立安全感。

7. 助人先自助：孩子容易複製成人潛意識的情緒；所以，成年人調整心情，平靜陪伴，方能給孩子安全感。若成年人自己緊繃，孩子會更不安。

8. 尋求專業協助：若孩子持續出現噩夢、暴怒、自責、拒學等情形，並影響生活，應及時尋求社工、臨床心理師或創傷治療的支援。

9. 長期陪伴：哀傷不是線性，更非短期消逝，會在生日、節日、重要日子和活動，再次浮現。照顧者需接受孩子情緒波動是正常的，並相信在穩定支持下，大部分孩子都能逐步恢復。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



