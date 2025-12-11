無業漢涉姦已婚婦　辯稱中途離開因要回家取安全套　裁強姦罪脫

無業漢涉以抽大麻為名，相約已婚女網友見面，並在後樓梯把女方強姦。性侵後，他聲稱要取大麻，然後離開，女網友則向大廈保安透露遭性侵，事件報警。無業漢否認強姦罪受審，辯方盤問事主時指，她從事援交，同意以500元內金和被告性交。被告在沒有使用安全套下和她性交，因她的私處發出異味，被告表示前往拿取安全套，以保障雙方，未有付錢便離開，而事主則誣衊被告強姦她，事主否認，反指辯方誣衊她從事援交。4男3女陪審團今（11日）在高等法院退庭商議，一致裁定被告強姦罪脫。



被告盧彥銘，32歲，報稱無業。他被控於2023年10月30日，在紅磡家維邨家義樓1樓梯間強姦女子X。X案發時30歲。

被告盧彥銘(右二)脫罪後與律師團隊在庭外合照。(陳蓉攝)

X感好奇答應赴約

事主X早前作供指，案發時已婚。於2023年10月30日下午，她和被告於交友軟件Heymandi聊天，之後改在應用程式Telegram聊天並交換相片。被告在訊息問X：「有無Smoke嘢」，又指住所有大麻，有女性朋友正在吸食。X因心情欠佳和感好奇遂答應赴約，並於6時許到何文田港鐵站。

兩人一相認即拖手攬腰

她和被告相認後，被告隨即拖她的手，X感錯愕，問：「做乜嘢呀？」被告回應「想拖吓」。由於懷疑被告吸食了大麻，因此讓對方拖手。此外，被告在途中又曾攬X的腰，和輕吻X。

X稱被帶至後樓梯

兩人進入涉案家維邨一棟大廈，乘搭升降機後再行經一條走廊。X當時問要到哪個單位，被告回應要在後樓梯吸食大麻。兩人行到後樓梯，X問被告是否有大麻在身。被告沒有回應，並突然攬X的腰，然後強吻X的嘴、面和頸。X問被告：「唔好搞」和「我哋唔係smoke咩？」

遭被告推至X面向牆從後性交

被告繼而把手伸入X的上衣，隔著胸圍摸其左胸3、4下。他又再把手伸入X裙褲的褲管，隔著內褲摸其私處。其後，被告把X的身體擰轉至面向牆，用手指「撩」開她的裙褲的褲管和內褲，X感到被告正與她性交。她大叫「唔好」，又嘗試推開被告，但遭被告捉著她的手。

轉身望被告發現他沒載安全套

遭性侵後，X轉身望向被告，發現他未有使用安全套。被告稱要取大麻，然後離開。X指，原本打算致電丈夫，但該位置收不到訊號。她便到大堂向保安透露自己遭侵犯。保安聯絡主任，主任替她報案。她之後翻看Telegram的訊息，發現她和被告的訊息已遭被告刪除。

被告指X私處有異味故回家取安全套

辯方盤問X時道出其案情，指X從事援交，和被告在Heymandi協議以500元性交。在涉案後樓梯時，X主動吻被告，並先後替對方自瀆和口交。她繼而脫下自己的裙褲，在未有使用安全套下和被告性交。而在性交期間，因X的私處有異味，被告表示前往拿取安全套，以保障雙方。由於他離開時匆忙，未有付錢便離開。辯方指，X誣衊被告強姦她。

X指辯方誣衊從事援交

X否認說法，反指辯方誣衊她從事援交。 X又指，她和被告前往家維邨途中有拖手、攬腰等親密行為，寔是被告主動，加上被告服食大麻，情感「放大咗」，因此順從其意思，而她沒有特別感覺。

案件編號：HCCC361/2024