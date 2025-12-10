工人涉綁妻手強姦　遭妻要求自己搞掂兼問離婚感憤怒　強姦等罪成

紮鐵工人思疑妻子和前男友舊情復熾，開始對他冷淡及不願性交。有次工人向妻提出性交被拒後，稱可付款妻仍拒其要求，工人涉用鞋帶綁妻雙手，並在未使用避孕套下把妻強姦，之後更威脅要燒炭要與妻同歸於盡，最後要妻在神臺前發誓，斷絕與舊愛見面，才剪掉綁在妻手的鞋帶。工人否認強姦和刑事恐嚇罪受審。7男陪審團今（10日）在高等法院退庭商議5小時，一致裁定強姦罪成，並以6比1大比數裁定刑事恐嚇罪成。法官把押後至2月9日求情及判刑，期間被告須還押。



被告YHH（案發時52歲）被控於2022年10月17日，在元朗天水圍強姦X，以及威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使該X受驚。

被告YHH在高等法院否認強姦及刑事恐嚇。(黃浩謙攝)

被告懷疑X在6至7年前已有外遇

被告在錄影會面透露，他與X在1993年於內地結婚，之後來港定居。他認為X於案發前6至7年前和前男友舊情復熾，但X否認有外遇。自此，被告和X感情轉淡，其後X改為在客廳睡覺，約2至3年前開始疏遠被告，並明言很久之前已不再愛他。

性交時見X眼有淚光

被告指和X分房而睡時，兩人仍有性交，但次數日漸減少。案發日早上，他要求和X性交，甚至提出願意付錢，X拒絕並著被告：「去廁所搞掂。」令他感到好無自尊，X繼而問他是否想離婚，他感到氣憤，便捉著X的手，兩人傾談約10分鐘，X仍然堅拒性交，他便用鞋帶綁起X雙手，並在沒使用安全套下和X性交，當時他見到X眼有淚光。

性交後欲燒炭與X同死

性交後，被告把炭放在一個盆，並用紙點燃向X說：「一生人最愛你......一齊燒炭走，好唔好？」X起初只是哭泣，之後回應說，望被告顧及他們最年幼的兒子，不要燒炭。被告指當時炭未有燒著，兩人之後在菩薩面前發誓，被告發誓會順從X，X則同意不再和該男子有任何交往，他之後用鎅刀解開綁X手上的鞋帶。

控方指一紙婚書非任意作為的憑證

控方指，被告用鞋帶綁起X的雙手，並見X眼有淚光，是明知其妻並不同意性交下，仍在無載安全套下強姦X，強調即使兩人為夫婦，都不能強迫另一方性交，此屬婚內強姦，一紙婚書不是可任意作為的憑證。

案件編號：HCCC204/2024