無業漢涉姦已婚婦　辯方指事主援交　被告中途離開為回家取安全套

無業漢涉以吸大麻為名，約已婚女網友見面，並涉在後樓梯把女方強姦案續審，女事主X出庭作供，她確認當日雖然與被告剛相識亦第一次見面，但有讓被告拖她的手和互相攬著，被告亦曾吻她，X疑被告吸食大麻情感「放大咗」，故順從其意，沒有特別感覺，惟被告稱到後樓梯吸大麻卻把她強姦，之後更稱要取大麻而離開，她當時不知所措，整頓思緒後找保安報警。



辯方盤問時指X從事援交，本來定好肉金500元，惟被告與X性交途中，覺X私處有異味，故回家取安全套，以保障雙方，但未付款，故X誣衊被告強姦。事主一概否認，反指辯方誣衊她從事援交。



被告盧彥銘，32歲，報稱無業。他被控於2023年10月30日，在紅磡家維邨家義樓1樓梯間強姦女子X。

被告盧彥銘否認強姦罪，在高等法院受審。(朱棨新攝)

X稱心情欠佳及感好奇應約見被告

現年32歲的事主X，透過視像系統作供，她指在2023年10月30日下午，她和被告於交友軟件Heymandi聊天。由於打算交換相片，而Heymandi沒有此功能，兩人便改在應用程式Telegram聊天。被告當時問X「有無Smoke嘢」，又指住所有大麻，有女性朋友正在服食。X因心情欠佳和感好奇遂答應赴約，並於6時許到何文田港鐵站。

認為被告熱情故讓他攬腰和親吻

X稱她和被告相認後，被告隨即拖她的手，X感錯愕問：「做乜嘢呀？」被告回應：「想拖吓。」由於懷疑被告吸食了大麻，因此讓他拖手。此外，被告在途中又曾雙手攬X的腰，X因想不到如何推開被告，因此未有動作。被告亦曾輕吻X，X覺得被告比較熱情，和曾服食大麻，因此讓被告輕吻。

被告稱要到後樓梯食大麻卻把X強姦

兩人進入涉案家維邨一棟大廈，乘搭升降機後再行經一條走廊。X當時問要到哪個單位，被告回應要在後樓梯服食大麻。兩人行到後樓梯，X問被告是否有大麻在身。被告沒有回應，並突然攬X的腰，然後強吻X的嘴、面和頸。X著被告：「唔好搞」和「我哋唔係smoke咩？」

X曾嘗試推開被告卻遭捉住手

被告繼而把手伸入X的上衣，隔著胸圍摸其左胸3、4下。他又再把手伸入X裙褲的褲管，隔著內褲摸其私處。其後，被告把她的身體擰轉至面向牆，用手指「撩」開她的裙褲的褲管和內褲，X感到被告正與她性交，便大叫：「唔好。」她又嘗試推開被告，但遭被告捉著她的手。被告再抽插5至6下後才結束。

轉身見被告沒有使用安全套

X轉身望向被告，發現他未有使用安全套。被告指要取大麻，然後離開。X指，對於事出突然，她反應不及，整頓情緒後感到很委屈、緊張和沮喪。她原本打算致電丈夫，但該位置收不到訊號。她便到大堂，向保安透露被侵犯。保安聯絡主任，再由主任替她報案。她之後翻看Telegram的訊息，發現她和被告的訊息已遭被告刪除。

庭上播放X和被告由港鐵站至家維邨途中的閉路電視片段，她確認兩人曾擁吻和互相攬著。

覺被告服用大麻後情感放大

辯方盤問時指，X在Heymandi尋找提供援交對象，X否認。辯方繼而問，她和被告當時第一次見面，為什麼前往家維邨途中有該些親密行為，X指是被告主動，加上被告服食大麻，情感「放大咗」，因此順從其意思，她沒有特別感覺。此外，被告當時說出挑逗的話。

辯方指X和被告協議500元性交

辯方道出其案情，指X和被告在Heymandi協議以500元性交。在涉案後樓梯時，X主動吻被告，並先後替被告自瀆和口交。她繼而脫下裙褲，在未有使用安全套下和被告性交。被告抽插了5至6下後，因X的私處發出異味，被告表示要前往拿取安全套，以保障雙方。由於他離開時匆忙，未有付錢便離開。辯方指，X誣衊被告強姦她。X否認之餘，反指辯方誣衊她從事援交。

案件編號：HCCC361/2024