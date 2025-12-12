網約車｜Uber CEO撐港府規管　惟提出網約車數量不設上限可增彈性

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi訪港，他今早（12日）表示支持本港網約車規管，但認為應增加彈性，傾向採用彈性配額制度，而非硬性設定網約車數量上限，正向港府提出。Uber在香港營運至今超過10年，Khosrowshahi總結經驗時認為Uber可與的士共存，形容兩者關係「有建設性」。



Uber行政總裁Dara Khosrowshahi訪港，今早在Uber香港辦公室見傳媒。（洪戩昊攝）

Uber CEO：與港府商討過程複雜但令人鼓舞

立法會今年10月通過規管網約車服務的修訂條例草案，規定提供網約車服務的平台、車輛及司機均須領取牌照或許可證，首批持牌平台預計將於2026年第四季開始營運。不過網約車發牌數量未有定論，政府已表明設上限，料明年上半年以附屬法例處理。

Dara Khosrowshahi表示支持政府立法規管，讚揚港府踏出了決定性一步，形容與政府商討的過程複雜但令人鼓舞。

提出不應硬性規定司機上限

政府表明會為網約車發牌數量設定上限，Dara Khosrowshahi認為應增加彈性，傾向採用彈性配額制度，而非硬性設定司機數目上限。他補充Uber司機大多數是兼職，平均每周工作不足20小時，彈性配額對滿足香港點對點出行需求很重要，Uber正就此與政府保持聯絡。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi訪港，今早在Uber香港辦公室見傳媒。（洪戩昊攝）

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi對本港網約車規管表示支持，但同時亦表明規管的彈性應加強，言下之意傾向採用彈性配額制度，而非硬性設定司機數目上限。（資料圖片）

稱Uber與的士可共存 關係「有建設性」

Uber 2014年開始在港營運，至今已超過10年。Dara Khosrowshahi總結在香港的經驗，指如果能持續提供安全和可靠的服務，將能達至社會、司機和乘客三贏。他亦認為Uber可與的士共存，形容Uber與的士的關係「有建設性」。

近年各地正研發及推行無人駕駛技術，Dara Khosrowshahi認為其優勢在於安全，避免司機分心或疲勞，有望提升道路安全並實現全天候營運。他預期15至20年內，香港街頭有望普及無人駕駛車輛，Uber亦希望在全球無人駕駛生態中發揮領導作用。