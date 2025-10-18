網約車｜陳美寶：初期避免過份規管　料明年中完成審議附屬法例

立法會周三（15日）三讀通過有關規管網約車服務的修訂條例草案，為網約車服務引入法律框架。運輸及物流局局長陳美寶今早（18日）在電台節目中表示，未來的工作將集中於細化平台規管及設立入場門檻，初期會避免過份規管，以免影響市民出行體驗，計劃明年上半年向新一屆立法會提交附屬法例的細則，若一切順利，預計明年年中可完成所有審議程序。



立法會10月15日三讀通過有關規管網約車服務的修訂條例草案，為網約車服務引入法律框架。（資料圖片）

陳美寶在商台節目《政經星期六》表示，以前網約車服務的規管處於空白狀態，未來須創造安全及公平的競爭環境，讓當局能夠有效掌握及管理。隨著網約的士及私家車平台的出現，陳美寶指樂見這些平台之間的互動，為點對點服務帶來新的發展機會。

她續說，計劃於明年上半年向新一屆立法會提交附屬法例的細則，若一切順利，預計明年年中可完成所有審議程序，其後政府會迅速進行牌證邀請及發放等工作。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片/廖雁雄攝）

此外，她指出，提升市民的召車體驗是首要目標，並呼籲避免初期過度監管，以免阻礙市場發展。