宏福苑火災｜林正財：已接觸130名死者家屬　如需要樂意延長支援

大埔宏福苑五級大火造成160人死亡，精神健康咨詢委員會的專責小組早前推出為期一年的「守望．同行」計劃，向災後喪親家庭提供支援。委員會主席林正財今日（12日）表示，計劃目前已接觸130位死者的家屬，希望幫助他們度過哀傷期。倘若有家屬於一年後仍有需要，委員會樂意延長支援。



林正財今日表示，「守望．同行」計劃目前已接觸130位死者的家屬。（資料圖片/陳浩然攝）

林正財表示，現時參加計劃的機構由4個增加至7個，提供三層支援，包括建立關係，以了解居民需要；提供專業哀傷輔導；轉介臨床心理學家及心理學家醫生。委員會目前接觸了130位死者家屬，大部份停留在第一及第二層服務。委員會將會提供一年支援，若一年後仍有需要，委員會樂意延長。

至於餘下30位死者的家屬，林正財指他們的情況較複雜，或在香港沒有親人、現階段未必能認屍等，但亦不排除有人不知悉「守望．同行」計劃。

委員會將推出「凝聚．同行」計劃，為逾千名失去家園的居民配對社工、輔導員，以及職業治療師等。（資料圖片）

此外，委員會將推出「凝聚．同行」計劃，為逾千名失去家園的居民配對社工、輔導員，以及職業治療師等，希望幫助居民度過難關和建立社群。

林正財指，未來會加強對15間大埔區學校的支援，包括安排精神科護士、臨床心理學家等。委員會亦會加強對社工、老師及活動助理等職業的培訓和輔導，亦會向市民提供基本培訓，分享實證為本的方法，幫助市民改善精神健康