宏福苑火災｜任獨立委員會主席　陸啟康感驚嚇　料調查非一帆風順

行政長官李家超今（12日）宣布，委任高等法院原訟法庭法官陸啟康擔任大埔宏福苑火災獨立委員會主席。陸啟康表示委員會工作涉及三大範疇，包括火勢迅速蔓延的原因；檢視大型樓宇維修工程安排；檢視現行法律、規管與懲罰是否足夠等，預期9個月內完成報告。



陸啟康對於任命感到很驚嚇和疲累，稱「冇好多時間梳理自己嘅情緒，就要積極開始工作」。他指9個月的調查時間非常有限，「相信都唔會一帆風順，都會預期中間會有困難」，但委員會將盡力處理。



繼周一以立法會選管會主席身份，陸啟康4天半後以另一身份再次會見傳媒，他獲委任為宏福苑火災獨立委員會主席。他感謝行政長官的信任，表示與擔任委員的行政會議成員陳健波及港鐵前主席歐陽伯權，十分明白宏福苑火災引起社會廣泛關注，形容火災「深深刺痛我哋每一個香港人嘅心」。

對任命感驚嚇和疲累：膊頭重嘅

陸啟康表示，對於任命感到驚嚇和疲累，「膊頭重嘅，責任相當之重，但係都冇好多時間梳理自己嘅情緒，就要積極開始工作」。

行政長官公布委員會職權範圍有四點（另見稿），包括調查火警起因、樓宇維修監督制度、責任誰屬、樓宇維修工程是否涉及舞弊、圍標等，亦要檢視法例及現行制度，提出建議。陸啟康直言，9個月的調查時間非常有限。

我哋只可以話會盡力，相信（調查）都唔會一帆風順，都會預期中間會有困難，但行政長官係畀足夠空間，係我哋可以考慮不同方法處理。大家都知道我哋唔係好等得，呢個報告。 宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康

他又指，因應委員會主席身份，之後將減少面對傳媒。為了避嫌，有需要時將辭任選管會主席。

李家超今午宣布，委任高等法院原訟法庭法官陸啟康擔任大埔宏福苑火災獨立委員會主席，並委任行政會議成員陳健波及港鐵前主席歐陽伯權擔任委員。委員會將調查火警成因、樓宇維修監督制度、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題，亦會調查法律監管是否足夠，並就調查所涉各範疇及提出建議，預期9個月內完成報告。

大埔宏福苑火災後，由市民自發在廣福邨對出空地的悼念場地，12月7日後交回政府。（資料圖片/夏家朗攝）

