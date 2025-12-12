勞工處巡查467地盤 提25宗檢控 涉吸煙、走火通道無保持良好等
撰文：賴卓盈
大埔宏福苑五級大火後 ，引起社會各界關注維修工程的安全及地盤吸煙等問題，勞工處早前巡查467個大型棚架的樓宇維修工地，共提出25宗檢控，主要涉及地盤內禁止吸煙、走火通道和滅火器沒有保持良好狀況、不安全的高處工作及沒有提供個人防護裝備等違規情況。
勞工處早前進行為期兩星期的執法行動，巡查467個建築地盤，共發出249份書面警告及112張「敦促改善通知書」，並提出25宗檢控，主要涉及地盤內禁止吸煙、走火通道和滅火器沒有保持良好狀況、不安全的高處工作及沒有提供個人防護裝備等違規情況。
處方指，之後會繼續重點巡查違規地盤的改善情況及已移除樓宇外牆棚網的工地。處方亦會繼續巡查已移除樓宇外牆棚網的工地，若發現仍有外牆工程在棚架上進行，處方將通知相關部門跟進。如發現棚架上有物件墮下等迫切風險，勞工處會即時執法，包括發出「暫時停工通知書」及提出檢控，而不作警告。
