九龍城福佬村道有食肆涉無牌賣大閘蟹　食環署突擊行動檢控負責人

九龍城福佬村道一間持牌普通食肆，涉嫌未獲准許售賣大閘蟹，昨日（11日）被食環署採取突擊行動時發現，涉違反《食物業規例》（第132X章)，該店負責人已遭食環署人員檢控。



食環署今（12日）檢控九龍城福佬村道一間持牌普通食肆，該店在未獲准許售賣大閘蟹，涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）。(資料圖片)

根據有關《食物業規例》，除非獲得食環署署長書面准許，任何人不可售賣限制出售的食物，包括介貝類水產動物。銷售大閘蟹的店鋪須領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證。如店鋪已領有食環署的其他相關牌照，或屬食環署管理的街市魚類攤檔，則須申請書面准許。

根據有關《規例》，任何人無牌經營食物業或未獲准許售賣限制出售的食物，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監6個月。

食環署提醒業界，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹或其他食品，而消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物售賣許可證或相關書面准許的商戶。