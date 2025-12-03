大閘蟹｜兩街市檔違規出售遭檢控　另海關累截1900隻水貨蟹

為保障食物安全，食環署與海關11月下旬採取聯合行動，突擊巡查各區大閘蟹銷售處所，確保市售大閘蟹符合相關法例規定，並針對懷疑水貨客攜帶大閘蟹入境作買賣用途的情況，於各個邊境管制站加強聯合執法行動。



2025年11月下旬，食環署與海關聯合突擊巡查各區大閘蟹銷售處所，確保市面出售的大閘蟹符合相關法例規定，並向相關處所負責人派發宣傳單張，提醒他們注意食物安全及遵從相關法例規。（政府新聞處圖片）

上月聯合突擊巡查 50個銷售處所並無違規

食環署發言人周二（2日）表示，在聯合突擊巡查期間，食環署食物安全中心、海關人員等，共巡查了50個大閘蟹銷售處所，查核大閘蟹的來源文件和衞生證明書，行動中未有發現違規情況。食環署和海關人員亦向各處所負責人派發宣傳單張，提醒他們注意食物安全及遵從相關法例規定。突擊巡查行動中未有發現違規情況。

食環署食安中心亦一直與海關保持緊密聯繫，於各個邊境管制站加強聯合執法行動，以打擊懷疑水貨客攜帶大閘蟹入境作銷售用途。

在過去6星期，食安中心共接獲16宗由香港海關轉介的懷疑水貨客攜帶大閘蟹入境個案，截獲超過1,900隻大閘蟹。食安中心已即時展開跟進調查，就大閘蟹的來源、有否附有相關衞生證明書、攜帶大閘蟹入境的用途，以及有否根據法例登記成為進口商等方向查問涉案人士，跟進工作仍然繼續。

網上平台未展示許可證資料遭口頭警告

在零售層面上，食環署在過去3星期亦作出突擊巡查，並就兩個公眾街市攤檔在未有獲得准許出售大閘蟹的違例情況，向有關檔主提出檢控。署方亦發現，持有6個已獲署方簽發網上銷售限制出售食物許可證的網上平台，沒有按持證條件在其網上平台展示許可證的資料，因此向有關持證人發出口頭警告。