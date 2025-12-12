建造業議會：將檢討及提升行業行為操守　部份害群之馬不代表業界

大埔宏福苑五級火，加上瑪嘉烈醫院擴建工程有分判商懷疑偽造監測震動儀的校正證明，令外界關注香港工程質素。香港建造業議會今（12日）發通告，稱建造業個別經營者的不良營商手法實須杜絕，但這些害群之馬絕不代表業界從業員普遍質素。議會表示，轄下的「裝飾及維修專責委員會」將檢討及提升行業行為操守，強化安全與專業培訓，並要求私營工程立即採用註冊專門行業承造商等相關制度。



建造業議會指，就公眾對裝飾及維修工程的關注，以及早前大埔五級火引起的憂慮，議會轄下的「裝飾及維修專責委員會」將全面檢討及提升行業行為操守。（資料圖片/夏家朗攝）

建造業議會指，就公眾對裝飾及維修工程的關注，以及早前大埔五級火引起的憂慮，議會轄下的「裝飾及維修專責委員會」將全面檢討及提升行業行為操守，強化安全與專業培訓，同時要求私營工程立即採用註冊專門行業承造商等相關制度，以提升六大行業專業水平範疇，包括安全、管理、工作經驗、施工、財務及誠信管理，協助建立一批可靠、有承擔的承造商團隊。

議會並指，將於短期內公布專為裝飾及維修行業而設的「安全智慧工地」系統（4S）加強版產品組合，推動業界利用科技提升工地安全及透明度。

議會強調，部份害群之馬絕不代表業界從業員普遍質素，議會將繼續團結業界，透過制度檢討、培訓與科技，建立更安全及以誠信為本的建造環境。

香港工程師學會今日亦發文指，大埔火災顯示業界中存在個別罔顧法規與安全之人，揭示相關制度有檢討及改善的必要。（陳葦慈攝）

香港工程師學會今日亦發文指，大埔火災顯示業界中存在個別罔顧法規與安全之人，揭示相關制度有檢討及改善的必要。學會指，香港的基建水平一向備受肯定，但建築業需要不時自我檢視和保持警惕，應從早前包括大埔火災等事故中吸取教訓，避免不幸事故再次發生。