宏福苑火災｜獨立委員會本月下旬運作 宏福苑援助基金增至36億
撰文：賴卓盈
出版：更新：
行政長官李家超今日（12日）宣布政府就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，並委任陸啟康法官出任主席，行政會議成員陳健波及港鐵董事局非執行主席歐陽伯權為委員。委員會將於12月下旬正式投入運作，目標在9個月內完成調查。
政府表示，獨立委員會將於本月下旬正式投入運作，工作涉及三大範疇，包括火勢迅速蔓延的原因；檢視大型樓宇維修工程安排；檢視現行法律、規管與懲罰是否足夠等，預期9個月內完成報告。
委員會將設公開研訊，政府提供的秘書處將支援向公眾發布信息、解說工作進度。委員會有需要時可向行政長官提出就某些事項按法例成立獨立調查委員會。
另外，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約33億元，連同政府投入的3億元資金，基金總額約為36億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。
