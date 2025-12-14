大埔火災｜卜國明稱法團未必有專業知識 倡檢討機制助物色承建商
大埔宏福苑上月底發生五級火，由政府成立的獨立委員會將於本月下旬開展工作，調查起火成因等。候任工程界議員卜國明今（14日）在商台節目《政好星期天》表示，業主立案法團及物業管理公司在樓宇大維修時，未必有專業知識，需靠專業顧問協助。他期望委員會檢討機制時，要協助業主找到能作出正確判斷、有經驗、能力和誠信的顧問，透過顧問再物色承建商，才能更好管理工程、監管地盤安全。
卜國明指，大維修工作牽涉包括建築師、測量師等的不同專業，若有專業人士操守出現錯失，相信相關學會或團體有紀律評審；若情況嚴重會作出紀律處分；若牽涉法律責任，便要承擔；若有違規者或「老鼠屎」，亦將嚴肅處理。
倡政府資助屋苑 聘第三方顧問監察大維修工程
候任新界東南議員方國珊在同一節目表示，過去17年在地區工作，曾接觸不少圍標個案，個別法團、承辦商、管理公司及判頭的關係千絲萬縷，期望進入立法會後，議員齊心為嚴打圍標多做實事。她提議，政府應該資助大維修屋苑聘請第三方顧問監察工程，不單是行業自我監察。
