宏福苑火災｜梁文廣倡延長臨時住宿　林筱魯指揭露物管結構性問題

大埔宏福苑五級火災後，災民仍待妥善安置。立法會議員梁文廣今早（13日）在電台節目中表示，希望政府能延長現時的臨時住宿安排，並建議政府在這段期間提供多樣的住房選擇，以保障居民的安穩居住。



選委界議員林筱魯則認為事件暴露了建築物業管理的結構性問題，政府應針對管理、業界操控及業主法團責任進行全面檢視。候任工程界立法會議員卜國明提到，在考慮是否重建原區或尋址新地時，必須重視成本及土地狀況。



有工人在宏福苑大廈對開工地放置水馬及膠馬。（梁偉權攝）

梁文廣在港台節目《星期六問責》中說，希望政府能延長現時的臨時住宿安排，即使宏志閣的居民未直接受到火災影響，也應給予同等的體恤，並建議這些原本購買居屋的居民能夠暫時租住公屋。

梁文廣同時是房屋委員會成員，他指出，房委會在重建方面需要放眼現狀，制定針對特殊情況的處理框架，並考慮向業主購買業權，以便妥善安置居民。

大埔宏福苑大火，繼續有吊臂車到場夾走竹枝等。（翁鈺輝攝）

林筱魯也同意根據居民的意願提供永久安置選擇，但他擔心政府現有公共房屋單位可能不足，建議考慮將尚未抽籤交樓的居屋單位優先供給宏福苑的居民。至於宏福苑的重建與否，他認為不僅要考慮原址或新地點，還需把握時間及財政問題。

林筱魯亦對火災後果表示擔憂，認為事件暴露了建築物業管理的結構性問題。他強調，政府應針對管理、業界操控及業主法團責任進行全面檢視。現屆立法會已有對建築物管理和消防安全條例的討論，這次火災成為檢討相關法規的重要契機。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火警。下午約16:01，C座宏新閣火勢突然加大，一分鐘內火光沖天。（林振華攝）

卜國明就認為提到，在考慮是否原區或覓新地重建時，必須重視成本及土地狀況。他指出。他續說未來公營房屋供應增加的情況下，有必要考慮是否能在不影響公屋輪候的情況下，撥出部分新落成的公屋供受災居民選擇。