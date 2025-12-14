今日新聞8分鐘｜元朗大寶冰室突爆紅｜加密幣店主徒手抗刀匪

灣仔夏愨道警總對開 私家車剷壆「自炒反肚」四輪朝天

灣仔發生交通意外。今日（13日）晚上約10時，一輛私家車沿夏愨道西行，途至警察總部對開時，懷疑失事全車翻轉。據報，男司機面部受傷，救援人員到場為其處理傷口。事後有「車cam」影片顯示，涉事私家車沿夏愨道行駛，突然猛撞石壆，繼而整架車輛「炒起」失控翻轉，在馬路四輪朝天，車身嚴重損毀。

的士疑急停圖上客 釀3車相撞 12人受傷

今日（14日）上午9時，警方接報，薄扶林薄扶林道109號對開發生3車相撞意外，涉及2輛小巴及一輛的士，多人受傷。救援人員到場，為12名傷者（3男9女）進行分流，他們均為小巴乘客，全部人輕傷清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。

昂船洲躉船男工人疑失足墮海 昏迷送院搶救後不治

今日（13日）上午8時51分，警方接獲海事處職員報案，指發現青衣昂船洲公眾貨物裝卸區辦事處對開海面有一具人形物體載浮載沉。

救援人員到場將在海中救起男事主，他當時陷入昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，惟最終被證實不治。消息指，75歲姓郭男死者為躉船工人，懷疑在登船期間意外失足墮海身亡。警方將案件列作工業意外跟進。

加密幣店主收舖遭數刀匪搶劫 空手接白刃受傷保不失

旺角發生持刀搶劫案。今日（13日）晚上約8時43分，彌敦道608號總統商業大廈W商場1樓一間加密貨幣找換店，男店主於店外被數名賊人持刀打劫，賊人其後登上的士逃遁。商場保安協助事主報警。事主幸保不失，但懷疑與賊人糾纏時一度徒手擋刀，致右手手指受傷，救護員將他送往廣華醫院治理。

警方封鎖事發樓梯和涉案加密貨幣找換店調查，案件暫列「企圖行劫」，交由旺角警區重案組跟進，正追緝數名男疑匪下落。現場所見，店外有安裝閉路電視，店主的妻子在店內協助警員調查。

元朗大寶冰室近200人排隊 驚現警員將女子強行抬上擔架

元朗街坊小店「大寶冰室」因為近期網絡「潮文」效應，突然變成網紅名店，連日吸引大量食客排隊，大多是跨區慕名而來。今日（13日）午飯時段，在店外排隊的人潮愈見墟冚，近200人繞了一個大圈「打蛇餅」，需要輪候接近兩小時才能入內用餐。有不少食客笑說是因潮文效應而來捧場，但亦有男子組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的馬來西亞女粉絲，日前來港觀看偶像演唱會，見偶像在騷後推介該冰室的食品肉餅飯，因此前來朝聖。

粵車南下 珠海車主稱自駕省2小時 電動車車主盼完善充電配套

「粵車南下」政策首輪1700個名額抽籤結果已於11月24日公佈，中簽車主自12月9日起可前往指定驗車中心辦理手續，通過審批的車輛將於12月23日零時起獲准進入香港市區。首批驗車車主在接受《香港01》記者採訪時表示，「粵車南下」政策顯著提升了跨境出行效率，「以往赴港耗時3小時，現在自駕預計能縮短三分之一的時間」，不少車主計畫在12月23日啟動首次自駕體驗。

據了解，整個驗車流程半小時內就能完成，花費約1000元，車主張先生表示，自己對驗車流程表示滿意，費用也覺得合理，申請與驗車流程整體順暢。但張先生提到，身為新能源車主，認為香港充電配套指引等方面仍有提升空間。

英外交部更新香港旅遊建議 雙重國籍持bno入境或被視為中國公民

英國外交部近日更新對香港的旅遊建議，對擁有雙重國籍人士提出警示。英國外交部提醒國民，由於香港不承認雙重國籍，有關人士入境時或面臨國籍確認風險。持英國公民護照或英國國民海外護照（BNO）入境香港，若同時擁有中國國籍，香港政府仍可能將其視為中國公民。英國總領事館或無法為這些人是提供領事協助。

錦田鄉酬恩建醮逼爆 有年輕人專程賞竹棚工藝

「元朗錦田鄉酬恩建醮」每十年一度，為感謝清初時兩位官員周有德與王來任的協助，讓因遷界而流離失所的鄧氏族人得以回到錦田，重現原來的生活。今年是活動的第34屆，由今日（13日）起一連7日在周王二公書院一帶舉行，其間會有宗教儀式及舞龍舞獅表演等。活動吸引大量人士到場參觀，人頭湧湧，將竹棚內及外面空地也擠得水泄不通。有年輕人專程來觀賞竹棚工藝，感受香港傳統文化，說：「始終係一個工藝。都驚之後冇，所以嚟睇多啲。