本港研發的生成式人工智能AI對話應用程式「港話通」（HKChat）近日分別在iOS及Android平台上架，供市民免費下載並開放公測。該程式今日一度登上本港App Store免費排行榜首位。



《香港01》記者今日晚上（24日）實測試用該程式，系統能即時更新本地資訊，例如在足總宣布港足主帥韋斯活（Ashley Westwood）被炒後3小時內，便回答到「香港足球代表隊主教練已不再是Ashley Westwood」，惟未能回答到近日批評韋斯活的政府官員是文化體育及旅遊局局長羅淑佩。



「港話通」回應部分問題時亦出現「AI幻覺」，在回答有關立法會選舉最多候選人的功能組別問題時，虛構出不存在的「文教體育、創意文化、社會福利和青年界別」，又虛構出多位候選人。



透過電郵取得及輸入驗證碼即完成開戶

香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）開發的人工智能聊天機械人「港話通」（HKChat），上周三（19日）向公眾推出測試版。程式支援廣東話、普通話及英語對話，除可用於一般查詢及網上資料搜索整理，亦提供巴士、天氣、法律3項功能查詢，包括巴士實時到站資訊。

程式設「遊客」或「電郵註冊」兩個登入模式，註冊需要同意使用條款、私隱政策及個人資料收集聲，之後要輸入使用者名稱、電子郵件及設定密碼，透過電郵取得及輸入驗證碼，即完成開戶。

記者今日晚上（24日）實測試用該程式，提問有關香港足球代表隊、中九龍繞道開通後駛經的巴士線、立法會選舉的資訊。

「港話通」成功回答「香港足球代表隊主教練是誰？」問題。

「港話通」未能成功回答有關政府官員近日批評韋斯活的問題。

問題一：香港足球代表隊主教練是誰？哪位政府官員近日批評韋斯活？

記者晚上約10時20分，即足總宣布與韋斯活「結束合作關係」三小時內，向「港話通」問到「香港足球代表隊主教練是誰？」

「港話通」程式「思考」近一分鐘後，準確答出「香港足球代表隊的主教練已不再是 Ashley Westwood」，又詳細指出足總已與對方「達成共識」結束合作關係，又提到對方任內港隊戰績，包括未能打入2027年亞洲杯決賽周。

不過，記者隨後問到「哪位政府官員近日批評韋斯活？」，程式未能成功答出文化體育及旅遊局局長羅淑佩，僅稱未找到有關具體資訊，又建議記者關注香港特區政府或相關體育主管部門的官方發布。

「港話通」漏答城巴即將開辦的機場巴士線及另一條將改經的現有路線綫。

記者「提醒」或有遺漏後，「港話通」回答正確。

問題二：中九龍幹線開通後，有甚麼巴士線會使用？

「港話通」的回答中，引用了多間新聞機構的報道，又利用表格展示巴士線的詳細資訊，不過僅能成功答出九巴新增的兩條路綫，及將改經中九龍繞道的五條九巴路綫，卻漏答城巴即將開辦的機場巴士線及另一條將改經的現有路線綫。在記者「提醒」或有遺漏後，始能答出。

「港話通」成功答出有關立法會選舉的三條問題。

「港話通」在回答最多候選人的功能組別時出現「AI幻覺」，虛構出不存在的界別名稱及候選人。

問題三：即將舉行的立法會選舉有多少候選人？誰是旅遊界候選人？地區直選中，哪個選區最多候選人？功能組別中，哪個界別最多候選人？

程式在頭三個問題都能提供正確答案，不過在最後一條問題中「失手」，疑出現「AI幻覺」。程式成功回答出大部分功能界別有兩位候選人，不過卻虛構出「文教體育、創意文化、社會福利和青年界別」，稱該界別有三位候選人，包括「頌雅如」、「梁珮妍」、「楊惠嫣」。而正確答案為勞工界，該界別設3個議席，共有5人競爭。

「港話通」在提問頁面的底部加設注意字句，稱「港話通的回答未必正確無誤，請驗證重要資訊」。