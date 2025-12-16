薪酬調查：受訪僱主明年平均預計加薪2.7%　三成計劃首季裁員

經濟環境不景，有人力資源顧問機構調查指，近三成受訪僱主計劃未來三個月會裁員，同樣有三成稱會增聘人手。另外，來季就業指數為2%，低於全球平均水平。薪金方面，下年平均加薪幅度預計為2.7%，2%企業計劃減薪。



建築與房地產、以及專業科學技術業就業指數呈負數，分別因空置率高致租金徘徊，以及公司採用人工智能（AI）工作，基層職位需求削減。



人力資源公司ManpowerGroup調查顯示，香港近三成僱主未來3個月會裁員。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

31%受訪僱主稱未來3個月會增聘人手 38%表示會加薪

人力資源公司ManpowerGroup（萬寶盛華大中華）今（16日）公佈2026年首季就業展望調查報告，報告顯示，506名受訪香港僱主對未來一季招聘意欲維持正面，但趨向保守，31%指未來三個月會增聘人手，29%稱將會裁員；香港就業展望指數為2%，按季下降5個百分點，低於全球平均水平22個百分點。

調查亦顯示，2026年本港平均加薪幅度預計為2.7%，約38%的受訪僱主表示將會加薪，2%計劃減薪，另有六成企業持觀望態度。

預期明年失業率將介乎3.7%至3.9%

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，預期明年本港失業率將介乎3.7% 至3.9%，AI開發及應用技能是目前最缺乏的技能之一，建議僱員學習AI增值自己。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，AI開發及應用技能是目前最缺乏的技能之一，建議僱員學習AI增值自己。（萬寶盛華大中華提供）

服務業擴充編制意欲最高

調查涵蓋8個行業，其中有6個行業的就業展望指數呈正向趨勢，當中以服務業擴充編制的意欲最高，就業展望指數為13%。

徐玉珊表示，服務業受惠於訪港旅客增加及跨境旅遊流量上升，遊客總人次上升帶動餐飲、零售及酒店業表現改善。隨着2026年2月農曆新年旅遊旺季臨近，慶及促銷活動有助推動消費，預料將增加相關行業需求。

建築與房地產業、專業科學技術業就業展望呈負值

建築與房地產業、以及專業科學技術業的就業展望指數則呈負值，分別為-5%及-15%。徐玉珊表示，建築與房地產市場趨向穩定，但受新供應增加及空置率偏高影響，整體租金仍在窄幅區間内徘徊。行業面對不確定性，故採取審慎策略。

至於專業科學技術業，相關產業涵蓋範圍廣泛，包括法律、會計、工程技術、IT支援、建築，以及廣告與市場推廣等行業，已廣泛採用AI進行文件草擬、數據分析、內容生成及流程整合，令行政支援等部分基層職位需求下降，企業短期招聘意欲因而放緩。

徐玉珊又指，產業對具專業判斷力並能駕馭AI的人才需求上升，展望轉弱屬結構性調整，非行業需求減弱。