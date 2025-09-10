輸入外勞前本地招聘　求職7月港人憶「搶飯碗」　盼保障本地就業

「補充勞工優化計劃」今日（10日）起有新安排，僱主申請輸入侍應生及初級廚師進行本地招聘期間，必須每周參加一次由勞工處在指定就業中心舉行的招聘會，即場面見求職者。今起舉行的「補充勞工優化計劃」招聘會，西九龍就業中心是其中一個會場，首兩小時只有不足10人參加面試。



有求職者應徵廚務助理，但稱工資比以往低約3000元，感嘆經濟差只能接受。他又透露前僱主輸入外勞後，將他調往通勤時間較長的分店，想其「知難而退」。他說希望當局推行措施保障本地工人就業。



勞工處今日（10日）起一連三日招聘會，其中在西九龍就業中心，首兩小時雖然有不少人到訪，但只有不足10人參與「補充勞工優化計劃」招聘會。（梁鵬威攝）

記者今早到西九龍就業中心，首場招聘由上午10時開始至下午1時結束，共3間餐飲公司提供即場面試，包括味軒燒鵝餐廳有限公司、大快活快餐有限公司、金鳳大餐廳（屯門市）有限公司，招聘廚師、洗碗員等職位。

求職者到接待處領取並填寫表格後，可進入會議室內等候面試。現場觀察，首兩小時不足10人參與「補充勞工優化計劃」招聘會。

現場張貼多張招聘廣告，但未有標明職缺數目。若按編號在勞工處網頁搜索，便找到相關數字，其中大快活標明有大量空缺，工作地點為港九新界。

廚務助理薪金跌16% 求職者：經濟差只能接受

至少16年餐飲業經驗的區先生，今早前來應徵大快活廚務助理，認為招聘廣告上的工作內容和面試時提出的內容一致，亦無感覺被刁難，願意安排他到居住環境就近的地點上班。該職位薪酬約1.5萬元，不過區先生稱以往做同類工作薪金1.8萬元起，雖然工資稍低，但稱經濟差只能接受。

至少16年餐飲業經驗的區先生稱，前僱主輸入外勞後，將他調往通勤時間較長的分店，想其「知難而退」，他說希望當局推行措施保障本地工人就業。（梁鵬威攝）

上份工僱主輸入外勞後被調分店 質疑想他「知難而退」

他感嘆近期求職甚難，已找工作約7、8個月。他說對上一份工作在一間餐廳做兼職廚工，但僱主輸入外勞後，用不同方法辭退約3、4名員工，舉例他以往通勤時間僅10分鐘，卻被調往通勤需時1小時的分店，其後又告訴他暫時不用上班，質疑僱主想他「知難而退」。他希望當局推行措施，保障本地工人就業。

另一求職者黎先生表示，以往有餐飲業經驗，惟近年因全職照顧家庭，「呢幾年都有空洞」，目前花了2至3個月求職，慨嘆「搵工難」。

今早到場應徵數個職位，認為透過勞工處招聘會即場面試，過程比自行應徵順利，又感嘆以往求職獲聘的機會「好渺茫」。被問面試期間有否被勸退或刁難，他說僱主沒提出不合理要求，但由於他需照顧家庭，較難輪班工作，對僱主而言或不理想，但明白僱主需經營餐廳。他續稱僱主曾提及需跨區工作，並透露自己住沙田，但不介意到九龍上班，「最緊要係搵翻工」。

劉小姐透過人才計劃的受養人簽證來港數月，今早到場應徵大快活的廚房幫工。（梁鵬威攝）

市民劉小姐稱是透過人才計劃的受養人簽證來港數月，今早到場應徵大快活的廚房幫工，認為工作條件和工時皆可接受。被問是否有信心獲聘，她笑言「不好說」，因不會操廣東話，稍後會到其他招聘會。