中國東方資產女專員稱放產假被削花紅　投訴後遭解僱　索償156萬

中國東方資產管理一名反洗黑錢女專員，稱她放產假被公司大削花紅六成，她認為涉性別歧視向平機會投訴，惟不足一個月後，她被公司指工作表現欠佳為由解僱。女專員認為公司剝奪其工作，並眾目睽睽下解僱她，事後再向平機會投訴，但調停不果，平機會昨（15日）代她入稟區域法院，指中國東方涉歧視，並指事件令女專員受極大情緒困擾、侮辱和委屈，她被解僱後一直無法找到工作，要求賠償156.8萬元。



申索人為曾思穎，原告為中國東方資產管理 （國際）控股有限公司。

中國東方資產的一名女專員認為受歧視，入稟區域法院索償。(黃浩謙攝)

入稟狀指，曾在2016年入職中國東方為合規經理，月薪4.5萬，其後調整至4.8萬。她在2017年升為合規部主管及反洗黑錢專員，獲加薪至每月8.4萬元。公司每年會向員工發放花紅，公司會考慮員工加薪、達成的關鍵績效指標等，及工作表現等因素。

曾於2022年放產假

曾在2022年4月21日，曾向公司呈交懷孕通知，並於同年6月13日至9月18日放年假及婚假，同年10月復工。

曾的上司在2023年2月14日離任，公司的財務總監叶先生暫代職務，並代任合規部主管。曾的職責為提供合規支援和建議，包括維持和執行有效的合規程序，以符合相關的法例和監管規例要求，包括登記及申請牌照等。

叶稱會減薪及減花紅

曾於2023年7月收到來人力資源部的電郵，指示她向直屬上司商議確定花紅分配方案。在第一次討論期間，叶先生向她表示公司將於來年減薪，因為她放了產假，其花紅將會有更大的跌幅。

花紅大減六成

同月28日，曾收到糧單，顯示她於2022年度的酌情花紅為23.7萬，與她在2021年所收到的63.2萬花紅相比，跌幅約為62.5%。

相信因懷孕及產假致減花紅

曾認為該跌幅遠高於其下屬及其他中後台主管，亦高於她本人往年花紅的跌幅。由於叶先生曾向她提及產假的事宜，但沒有表示對其工作表現不滿，她相信懷孕及產假是導致其花紅大幅下降原因之一。

向平機會投訴後遭解僱

她於2023年8月再次就花紅事宜與叶先生討論，叶表示要先去了解一下，至同年9月11日，叶仍未就事件回覆，曾便向平機會投訴。同年10月24日，曾如常工作時電腦突然被停用，她向部門求助，其後有人把解僱信交給她，信中提及她因工作表現（on the grounds of performance）被即時解僱。

平機會嘗試調停不成代為入稟

基於被解僱的時間與她作出投訴的時間相距不足一個月，申索人認為公司是基於她向平機會提出的懷孕歧視投訴，而令她受到歧視，她於是再向平機會作第二次投訴，平機會嘗試調停不成，昨代她入稟提出申索。

追討收入及情感損害賠償

入稟狀指，曾的工作熱誠只換來前僱主削減花紅甚至解僱，亦剝奪了一份她珍惜的工作，她要在眾目睽睽下收到解僱信，令她受到極大的情緒困擾，蒙受情感損害。解僱信上寫上了並非真實的原因，曾每次求職時都處於極度為難的困境，令她感冒犯、侮辱和委屈，現追討情感損害及收入等賠償約156.8萬元。

案件編號：DCEO7/2025