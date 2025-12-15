宏福苑火｜一戶一社工24小時候命壓力大　社署：聽取意見留意反饋

大埔宏福苑大火傷亡慘重、數以千計居民流離失所。社會福利署署長杜永恒稱，「一戶一社工」會向災民提供手機號碼，讓他們24小時聯絡。惟早前有社工向《香港01》透露感到壓力，「將同事個人生活斷送咗」；又指政府內部資訊極不流通，「睇完新聞先知嚟緊有咩要做」。



社署今日（15日）回覆查詢時表示，火災令1900多戶居民失去家園，至今已接觸超過1980個受影響住戶，為約4900名居民提供協助。在這非常時期，社署理解災後資訊量多，已每天整合和更新資訊，統一發放予前線社工；亦已簡化工序，利用即時通訊程式發放訊息。社署會聽取社工意見，檢視及優化訊息的發放，細心留意他們的反饋。



大埔宏福苑大火救熄後，現場只餘一片頹垣敗瓦。（資料圖片/翁鈺輝攝）

社會福利署表示，宏福苑大火災情規模史無前例，造成過百人傷亡，1900多戶居民失去家園。在這極為嚴重的緊急情況下，政府推出「一戶一社工」特別支援措施，社署對每個受影響住戶專屬配對一名社工，優先處理居民的社會福利及相關需要，並聯同2至3名公務員組成小團隊，分工合作，全力支援政府的善後工作。

所提供的服務，涵蓋情緒支援、心理輔導、暫託照顧等，以及協助與不同政府部門和非政府機構對接申請援助，減少居民奔波勞碌，亦可方便政府部門發放資訊，讓居民盡快獲得支援。至今，社署已接觸超過1980個受影響住戶，為約4900名居民提供所需的福利服務。

大埔宏福苑火災後，政府為災民安排「一戶一社工」，有社工在網上訴說工作面對的困難。（Threads截圖）

社署續指，理解災後資訊量多，包括社會上很多熱心人士作出多項支援措施等，因此部門每天整合和更新各方相關資訊（包括住宿安排、經濟援助等），統一發放予前線社工同事，方便他們掌握最新資訊。此外，部門已簡化工作程序，亦利用即時通訊程式迅速發放訊息，便利社工的工作。社署會繼續聽取社工的意見，不斷檢視及優化訊息的發放。

社署重申，明白在這非常時期，為了緊急協助受影響居民，社工的工作量有所增加。部門會細心留意同事的反饋，包括透過不同渠道緊密溝通，了解工作情況和需要，並會推出適當措施，適時檢視安排，致力為他們提供所需協助。

此外，社署於火災發生後即時派出社工、臨床心理學家和支援人員，到各臨時庇護中心和公立醫院的跨部門援助站，為受影響人士提供情緒輔導和緊急支援，包括安排膳食、禦寒衣物和生活用品等，並為居民提供不同的實用資訊。就居民的臨時住宿安排，社工亦透過不同途徑協助他們尋找居所，包括聯繫相關政府部門和非政府機構，安排他們入住過渡性房屋，並為長者及殘疾人士安排住宿暫託照顧服務。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，當晚居民在社區會堂暫避。（夏家朗攝）

勞工及福利局今日（15日）在facebook專頁表示，政府與民間多項援助措施陸續到位，明白來回奔波填表，對大家的生活造成了不少影響。隨着「一戶一社工」全面落實，由社署社工主動聯繫居民，協助評估需要、申請合適資助、對接不同部門、發放相關款項，目的是希望讓居民好好歇息，盡量減少大家四出奔波與重複填表的勞累。

過去一段日子，政府一直積極聯繫各慈善團體和非政府機構，鼓勵他們通過「一戶一社工」的一站式服務，更直接、更便捷地將資源送到居民手上，令服務成效最大化。社署正通過「一戶一社工」的網絡，協助居民申請一系列經濟援助，當中包括：賽馬會緊急援助基金；公益金「及時雨」基金；東華三院「大埔宏福苑事故愛心捐款」；保良局應急錢／保良局扶弱基金；博愛醫院緊急援助金；仁濟醫院「仁濟緊急援助基金」；九龍樂善堂「樂善關懷基金」；仁愛堂「仁間有愛支援計劃」；以及中國社會福利基金會「守望相助 馳援香江」宏福苑居民援助。

除了先前港鐵捐助的八達通卡外，社署亦協調多間企業發放援助物資，送暖到居民—包括大家樂慷慨捐贈的2000 張「開飯卡」（每張面值1,000 元），以及華御結的2000 套購物券（每套價值 1,000 元），為大家的日常飲食與消費提供一點實在的支援。社署會繼續透過「一戶一社工」協調各方資源，讓支援更集中、更貼心、更到位。

當局指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。（民政及青年事務局facebook）

民政事務及青年事務局則上周四（11日）在facebook發文，稱經過磋商，酒店業界均表示願意為入住的居民提供彈性住宿安排；政府各部門會積極跟進，以確保所有居民的住宿需要均會獲得照顧，希望盡快安排宏福苑居民入住過渡性房屋或房協的單位作中長期安置。局方又指，已安排超過2,000個單位的過渡性房屋以及房協的單位，供宏福苑居民較長期使用。

政府早前則發稿表示，至昨日（14日）上午，共有1,390名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有3,235名居民現居於房屋局的過渡性房屋，或香港房屋協會（房協）項目的單位。有需要的居民入住過渡性房屋或房協項目，租金全免，亦可較長期入住，居民毋須擔心相關租金開支或居住期。