宏福苑火｜政府向罹難外傭親屬發$25萬　倖存者獲補助可留港搵工

大埔宏福苑五級大火災，死傷者包括多名外傭。勞工及福利局局長孫玉菡今日（15日）透過該局facebook專頁發文，指向罹難外傭親屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金、向受傷外傭發放5萬元或10萬元的補助；同時，亦向110名於宏福苑受僱的外傭，提供2萬元特別補助，並容許他們以訪客身份留港3個月，以尋找新僱主，並可按需要再延長。



大埔宏福苑大火災後，歷險外傭相擁。（蔡正邦攝）

勞福局表示，政府致力向在火災中受影響的外傭提供支援及協助。勞工處一直與菲律賓及印尼駐港總領事館保持緊密聯繫，協調及跟進有關工作。除向不幸離世或受傷的外傭，分別發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金、以及5萬元或10萬元的受傷補助外，政府已向110名於宏福苑受僱的外傭，提供2萬元特別補助。

另一方面，入境事務處為因火災導致僱主未能繼續履行僱傭合約的外傭作出特別安排，容許他們以訪客身份留港3個月，以尋找新僱主（可按需要再延長），毋須先返回原居地。入境處亦會豁免相關的延長逗留期限費用。

勞工處已設立特別專線3582-8987，處理有關外傭事宜的查詢。各相關政府部門會繼續與菲律賓及印尼駐港總領事館保持緊密聯繫，確保受影響的外傭及其家屬獲得所需的支援和協助。