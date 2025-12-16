宏福苑大火｜消防處加強查大廈消防警鐘運作　方保僑倡推科技監察

大埔宏福苑火災其中一個重大問題是全屋苑火警鐘被關掉，至今原因不明。消防處今日（16日）表示，因應大埔宏福苑火警，處方已於本月4日起與物業管理機構保持緊密協作，並加強巡查大廈的消防警鐘等消防裝置及設備，以提升樓宇消防安全。為消除公眾對消防警鐘效能的疑慮，消防處、物業管理業監管局及房委會等持份者，同意推動自願性消防警鐘測試，包括檢查手動火警鐘掣是否完好並能正常觸發警報等。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，不少大廈都設有不同功能的感應器，可透過互聯網傳送訊號，認為可推動智慧科技監察大廈消防系統，而非停留在人手監察。



大埔宏福苑11月26日發生五級火。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



大廈內有1名穿黑衣黑子走到走廊火警鐘位置，用硬物敲打火警鐘，發出「嘭嘭」聲響，但火警鐘未有響起。（@momo_tao730 ）

宏福苑8座大廈警鐘不能有效操作 居民欲通知住戶走火警不成

宏福苑11月26日發生的5級大火，已造成至少160死亡，事後有大量來自各幢大廈的居民怒投訴，斥火災發生時警鐘沒響，而消防檢查發現，8座大廈警鐘不能有效操作，系統沒有關閉但沒有發出聲響，將會對消防設備承建商採取執法行動，誰需負責任至今未有定案。

12月1日網上流傳聲稱是事發時宏福苑宏建閣大廈內閉路電視（CCTV）影片，見到火警發生時間有男居民用硬物敲打火警鐘，但火警鐘都沒有響起，現場有女居民反映「嗰度燒得好緊要啊」。

針對大維修大廈 消防處抽調人手迅速跟進大廈消防裝置異常報告

消防處表示，已透過內部調配人手加強巡查大廈的消防裝置及設備，特別針對正在進行大維修的大廈，主動檢查大廈消防警鐘系統運作。處方表示，如發現違規情況，將深入調查並果斷執法，同時已抽調人手迅速跟進大廈的消防裝置異常報告，並按情況採取相應執法行動。

大埔宏福苑11月26日發生五級火。（資料圖片／鄭子峰攝）

消防處表示，較早前分別與物監局、香港物業管理公司協會、房委會、房協及香港地產建設商會進行深入交流。消防處強調，物業管理公司除須確保大廈依據《消防（裝置及設備）規例》完成年度檢查外，亦應積極履行管理責任，協助業主妥善維護公用部分的消防裝置及設備，確保其持續有效運作。消防處亦提醒物業管理人員須在日常工作中定期巡查消防裝置，並協助業主與業主組織及時處理設備損壞或異常情況。

推動自願性消防警鐘測試 檢查手動火警鐘掣是否正常運作

為消除公眾對消防警鐘效能的疑慮，各持份者同意推動自願性消防警鐘測試，以保障公眾安全。測試內容包括：

．檢查手動火警鐘掣是否完好並能正常觸發警報；

．確保消防系統電源穩定，後備電源可靠；以及

．驗證消防控制板信號傳輸正常，並無誤報或失效。



房委會及房協已安排陸續為轄下公共屋邨及住宅項目進行測試。物監局及香港物業管理公司協會有限公司已向業界發出信件，提醒他們履行責任，加強日常管理及預防措施，提升員工與住戶的防火意識及應變能力。

此外，香港地產建設商會亦將推動會員積極響應，而香港註冊消防工程公司商會也會全力配合，鼓勵業界主動聯絡業主組織及物業管理公司推行自願性測試。

▼11月26日 宏福苑黃伯對妻子困火場悲痛吶喊▼



本港推動智慧城市建設多年，5G鋪設完善，物聯網、以致智慧家居十分普及。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，利用科技監察消防系統是否正常運作，沒有難度，「成幢大廈都有互聯網及唔少感應器」，是否推行事在有無決心及協助更新舊消防系統。