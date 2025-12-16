宏福苑火災｜胡英明留港指揮貪污調查　視像出席國際反貪會議

廉政專員胡英明日前以國際反貪局聯合會主席身分，透過視像方式，出席在卡塔爾首都多哈舉行的聯合會周年大會並致開幕辭。他表示，現時特區政府上下一心救災善後，他有責任留守香港，全力確保調查的良好進度和專業質素。



大埔宏福苑五級大火奪去逾百人性命，令數千人流離失所。（資料圖片）

胡英明原定親身率團前往多哈，於12月12至14日主持聯合會執行委員會會議及出席周年大會，並與多國反貪機構首長舉行多場雙邊會談。由於發生大埔宏福苑火災，他取消行程，留港監督火災相關的貪污調查工作，並以視像方式出席周年大會。

大埔宏福苑大火，廉署人員展開拘捕行動。（資料圖片）

火災可能涉貪污罪行 廉署展開全面調查

他透過視像致辭時表示，特區政府正與社會各方攜手合作，令社會逐步有序復常，廉署是香港打撃貪污的唯一機構，就事件中可能涉及的貪污罪行，已展開全面調查，致力將不法之徒繩之於法，「我身為廉政專員，在這關鍵時刻有責任留守香港，全力確保調查的良好進度和專業質素」。

12月1日，廉政專員胡英明在政府總部，就大埔宏福苑五級火警跟進工作會見傳媒。（何頴賢攝）

胡英明： 廉署在立法會選舉發揮關鍵作用

胡英明又提到，儘管今次火災為香港帶來許多挑戰，特區政府仍如期於12月7日舉行立法會換屆選舉，因為政府必須盡快與新一屆議會合力處理與火災善後相關的法例修訂和制度改革，對防止災難重演至關重要。他表示：「廉署亦於這次大型選舉發揮關鍵作用，確保選舉廉潔公正、有序公平，順利選出新一屆議員，展現政府和市民並肩同行，維護憲制秩序、尊重法治精神，為香港創造更燦爛未來。」