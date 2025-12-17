科技+新質生產力高峰論壇｜陳國基：500創科企業擬落戶香港或擴展

香港中華聯誼會「2025科技+新質生產力高峰論壇」周二（16日）舉行，吸引來自近20個國家及地區逾300名嘉賓出席。署理行政長官陳國基、創新科技及工業局局長孫東等出席致辭，其中陳國基分享港府如何透過政策布局，推動香港創科產業發展，積極推動香港融入國家發展大局。他表示，截至今年10月底，已經有接近500家具潛力或領先地位的創科企業，計劃來港發展、落戶或擴展在香港的業務。



2025年12月16日，香港中華聯誼會「2025科技+新質生產力高峰論壇」。圖示（左五起）創新科技及工業局局長孫東、外交部駐港公署副特派員李永勝、中聯辦公室副主任羅永綱、署理行政長官陳國基陳國基、香港中華聯誼會會長鄭翔玲、解放軍駐港部隊政治工作部副主任王志學，與其他嘉賓在啟動儀式合照。（政府新聞處圖片）

陳國基：人工智能研發院將於明年成立

陳國基在致辭時稱，國家正全面推進高質量發展，加快發展新質生產力。特區政府積極對接國家戰略，以創新科技作為推動經濟發展的重要引擎。港府的創科布局以「三大創科園區、五大研發機構」為主體，旨在貫通上、中、下游的協同發展，打造完整的創新生態。除持續發展科學園和數碼港，河套深港科技創新合作區的香港園區即將啓用，配合最近公布的《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，將進一步強化香港作為國際創科中心的定位。

陳國基稱，在研發體系方面，港府正全力重塑公營科研機構的布局，聚焦前沿科技領域。除現有的香港生產力促進局和香港應用科技研究院，去年成立了香港微電子研發院，致力與大學、研發中心和業界攜手，研發第三代半導體等關鍵技術，並會推動科研成果產業化。此外，香港人工智能研發院也將於2026年成立。

他強調，國家「十五五」規劃明確支持香港建設國際創科中心。當局會充分發揮香港「內聯外通」的橋樑角色，吸引具備前沿技術與高階科研能力的企業落戶香港，相信未來將有更多企業與香港攜手，共同培育新質生產力，貢獻國家科技自立自強。

圖為2025年12月16日，創新科技及工業局局長孫東在香港中華聯誼會「2025科技+新質生產力高峰論壇」上致辭。（政府新聞處圖片）

孫東：與內地商討讓人流資金流等創新要素 跨境流動深港園區

孫東致辭時也稱，港府扶持了近500家具潛力或引領性的創科企業在港發展，積極構建香港的創科產業體系。當局將陸續推動河套以及北部都會區的創科建設，加強及深化香港在創科發展上的布局。

孫東提到，河套香港園區第一期首3座大樓已經落成，當局正以「邊建設、邊進駐」發展模式，全速推進其餘5座大樓的建設，將於2027年起陸續落成。目前，近60家企業已經與園區簽約並正在入駐。此外，當局正積極與內地相關單位緊密磋商，制定相關的執行方案，讓人流、物流、資金流及數據流等創新要素，在深港兩個園區跨境便捷流動，讓河套園區的創新發展更具活力和突破。

他又稱，人工智能正重塑全球經濟和產業發展格局，當局將會把北面的沙嶺發展定位為國際數據園區，期望能夠帶動區內人工智能和數據產業發展，推進香港國際數據港建設和響應國家「人工智能＋」行動。